La falda roja de Ángela Aguilar que se convertirá en un básico del invierno

El estilo de Ángela Aguilar nos encanta porque la cantante ha sabido combinar a la perfección piezas básicas con prendas y accesorios clave que elevan cualquier atuendo a un estilo sofisticado y moderno sin importar la ocasión. Es por eso que no nos sorprende que siendo otoño la cantante ya tenga en sus manos la que será una de las tendencias más fuertes del fin de año: una falda larga color rojo.

Ángela Aguilar muestra cómo llevar una falda roja

A través de su cuenta de Instagram, la famosa mostró uno de sus más recientes atuendos para una sesión de fotos compuesto por un crop top blanco de cuello redondo y manga corta con una frase estampada, una falda roja satinada envuelta, sandalias amarillas y aretes dorados.

El color rojo es un clásico de la temporada otoño-invierno que no puede faltar en los atuendos de las fiestas de Fin de Año y la propuesta de Ángela es la opción perfecta para quienes usualmente no usan colores brillantes en su vestimenta, ya que al estar el color lejos del rostro tiene más posibilidades de combinarse con colores neutros para crear un look elegante.

Si quieres llevar el color rojo en un look formal para impactar en tus próximos eventos combínalo con una blusa y zapatos negros si se trata de una falda y si es una blusa o abrigo, procura llevar prendas en tonos verde esmeralda, negro o blanco y accesorios en tonos plata o dorado. Recuerda que lo más importante para lucir siempre es increíble es usar lo que te gusta con seguridad.

