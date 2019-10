Selena Gomez muestra cómo llevar el power suit para lucir sexy y profesional

Selena Gomez no para de sorprender a sus fans, ya que después de presentar su nuevo éxito "Lose you to love me" en el que habla sobre su recuperación tras la ruptura con Justin Bieber, la cantante ha sido captada con algunos de los looks más interesantes que no podemos esperar por copiar, especialmente porque ha decidido marcar esta nueva etapa de su carrera con una apariencia más madura y profesional, dándonos miles de ideas para nuestros atuendos de oficina.

El nuevo look de Dua Lipa es ideal para quienes quieren pasar de morenas a rubias La mejor manera de pasar de morena a rubia sin maltratar todo el cabello.

Selena Gomez muestra su look más poderoso

Uno de sus más recientes outfits que nos ha conquistado fue su power suit negro, con el que logró combinar la elegancia y la sensualidad a la perfección.

El look consistió en un traje negro de la marca Givenchy con el que Selena lució un escote profundo, cabello suelto, gargantilla de perlas y un bolso blanco.

Selena Gomez

El traje es la opción perfecta para combinar elementos femeninos y masculinos en un look, especialmente cuando se elige agregar un toque atrevido como la cantante al no llevar una camisa debajo.

Selena Gomez - instagram

Sin duda este es el mejor atuendo que pudo elegir para demostrar que ha crecido y las experiencias en su vida le han servido para ser más fuerte, tal como comentó en una entrevista con Vulture en la que dijo que espera que con este álbum las personas se sientan empoderadas y sepan que todo sirve para construir la mejor versión de sí mismos.

Selena Gomez - instagram

Anteriormente Selena ya había dado una demostración de su nuevo estilo durante la presentación de su documental para Netflix "Living Undocumented", durante la cual lució un conjunto una falda de piel negra y un blazer de la marca Versace.

Te recomendamos en video: