El peinado de Selena Gomez en su nuevo vídeo que puedes llevar a las fiestas de fin de año

Selena Gomez causó sensación en redes sociales tras anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo "Look at her now", una canción llena de referencias a su relación pasada en la que cuenta cómo una ruptura amorosa puede ser la mejor oportunidad para trabajar en ti, mejorar y reinventarte. Este himno empoderador ha sorprendido a sus fans no solo por sus potentes letras, sino también por su video musical, en el cual la cantante aparece luciendo increíbles looks que nos dan la inspiración que necesitábamos para las fiestas de Fin de Año.

El nuevo look de Dua Lipa es ideal para quienes quieren pasar de morenas a rubias La mejor manera de pasar de morena a rubia sin maltratar todo el cabello.

Selena Gomez lució el peinado que todas queremos llevar

Una de las cosas que más ha llamado la atención del nuevo video de Selena, es el peinado con el que acompaña su coreografía, ya que además de ser sencillo y fácil de imitar, es una excelente opción para complementar cualquier outfit para un evento de noche.

Selena Gomez - instagram

El look, se trata de una cola de caballo alta que se convierte en una larga trenza con ayuda de extensiones en color rubio que ayudan a dar un contraste perfecto con su cabello negro.

Selena Gomez - instagram

Prueba de que este peinado es perfecto para acompañar cualquier estilo, es el mismo video de Selena, ya que mientras baila se pueden notar los cambios de vestuario que realiza, desde un look deportivo de joggers, crop top y tenis, un mini vestido con botas altas y un pantalón de vinil con un top.

Selena Gomez

Si quieres copiar por completo el look de la cantante, acompaña tu peinado con un cat eye, piel súper radiante y labios en tonos nude.

Te recomendamos en video: