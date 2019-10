5 formas de iluminar el cabello negro: Conoce las técnicas que te ayudarán a cambiar de look

Si tu cabello es oscuro y crees que ya es tiempo de un cambio de look pero no quieres teñirlo por completo por miedo a dañarlo desde la raíz, tenemos la solución ideal para ti, ya que existen miles de técnicas para darle luz al cabello, crear dimensión y lograr que se vea completamente diferente sin maltratarlo, es por eso que hemos elegido las cinco mejores formas de iluminar el cabello negro, desde las más sutiles hasta las más atrevidas que pueden adaptarse al estilo de cada una.

Técnicas para iluminar el cabello negro

Degradado

La técnica de degradado ha sido de las más populares de los últimos años debido a que no requiere de mantenimiento constante, además de que al decolorar solo las puntas permite mantener la raíz sana y logra que los cambios de look sean más fáciles. En el caso del cabello negro, se pueden elegir tonos cenizos para un efecto smokey o tonos castaños para un look natural.

Baby lights

Las baby lights son ideales para un efecto de luz cayendo sobre el cabello ya que ilumina mechas muy finas de cabello en lugares estratégicos para una apariencia natural, para el cabello negro se puede elegir tonos rubios o castaños claros.

Balayage

El balayage se ha convertido en un clásico de los efectos de coloración, la ventaja de este efecto es que pueden pasar meses sin que necesite retocarse y se concentra la decoloración en las puntas, para un efecto original en cabello negro pueden elegirse tonos beige para un contraste marcado o tonos castaños para algo más sutil.

Contour

Si lo que quieres es iluminar tu rostro, la opción ideal es la técnica de contour, que aclara más los mechones que enmarcan el rostro para darle más luz a la cara y mantiene el resto del cabello con la raíz natural y mechas más claras en lugares estratégicos.

Mechas

Las mechas pueden servir para iluminar el cabello oscuro y darle movimiento logrando una apariencia natural, todo depende de el color que se elija y de el estilo que se desee. En esta temporada los tonos ideales son los cenizos, pero puedes consultar cuál es el más adecuado para ti con tu colorista.

