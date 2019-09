El color de labios preferido de Ángela Aguilar que resalta la piel de las morenas

No es secreto que Ángela Aguilar es una amante de la moda y la belleza, ya que a pesar de que casi no usa maquillaje visible en su día a día, recientemente ha optado por darle un toque de color a su look con un color de labios llamativo que hace resaltar su boca y combina a la perfección con la piel morena.

Manzanilla con leche para el cabello: el remedio casero para aclarar tu melena Descubre la receta para poder aclarar tu cabello con ingredientes naturales y sin dañarlo.

Ángela Aguilar demuestra cuál es el color de labios para morenas que debes tener

Se trata de un labial color rojo intenso que ha usado en sus últimas fotografías compartidas en sus redes sociales y que al parecer se ha convertido en su color favorito para esta temporada.

Ángela Aguilar

El truco para poder combinarlo con todo es llevar maquillaje natural en el rostro para dejar que los labios sean los protagonistas de este look, lo mejor es que puede llevarse tanto en eventos especiales como con un atuendo casual.

Si al igual que Ángela también tienes la piel morena y quieres darle un toque sexy a tu look elige un tono rojo brillante como este labial lip tin de Nars.

Te recomendamos en video: