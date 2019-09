3 formas de lograr un maquillaje de ojos natural e impactante

Nuestros ojos son uno de los elementos más importantes de un maquillaje de día, ya que resaltando la mirada se logra al instante un look más seductor sin necesidad de usar tonos brillantes que delaten el uso del maquillaje. Para lograr un maquillaje de ojos natural existen diferentes técnicas que podemos utilizar pero nosotras hemos elegido las más efectivas para unos ojos de impacto.

Paola Wong de Pink Magnolia invita a las mujeres a celebrar su lado femenino con Pachanga Paola Wong, Directora creativa de Pink Magnolia nos habla sobre la inspiración detrás de su colección Pachanga y el reflejo de la feminidad en la marca.

Técnicas para lograr un maquillaje de ojos natural

Smokey

El smokey eye de día es distinto al de noche aunque la técnica es similar, para el efecto de día se usan sombras en tonos nude y café, las primeras se colocan cerca del lagrimal y se van difuminando con las más oscuras hacia el otro extremo del ojo, a diferencia del smokey de noche en este no se llega a usar un tono negro y los colores se difuminan dentro del párpado, no hasta la línea de la ceja ya que no se busca un efecto dramático.

Ocaso

Tal y como su nombre lo dice, esta técnica intenta imitar la puesta del Sol usando tonos rosados, nude y naranjas. Primero se aplican los tonos nude sobre el párpado movible, en el pliegue del párpado se aplican los tonos rosas concentrándose en la parte externa del ojo y se difuminan con los colores naranjas hacia el lagrimal.

maquillaje de ojos natural

Desierto

Si amas los tonos dorados y marrones este efecto es ideal para ti, primero se aplica un tono marrón matte sobre el pliegue del párpado y se difumina, después se aplica un tono dorado sobre el párpado movible y por último un tono hueso en la parte del lagrimal para iluminar la mirada, si quieres puedes añadir un cat eye para darle más énfasis a tu mirada.

maquillaje de ojos natural

Te recomendamos en video: