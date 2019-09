Cómo hacer un maquillaje en tonos rosas para un look romántico

Seguramente ya conoces las técnicas de smokey eye y contour del maquillaje tradicional de noche, pero últimamente las tendencias de maquillaje apuestan por los looks más naturales, una piel radiante, colores más claros y una apariencia más romántica, es por eso que el maquillaje en tonos rosas se ha convertido en uno de nuestros favoritos, ya que no importa cuál sea tu tono de piel, este look es ideal para resaltar tus mejores atributos.

La finalidad de un look romántico es mantener una apariencia natural con un toque de color, así que es muy importante que utilices una base de cobertura ligera y que no marques demasiado el contour, en caso de que quieras perfilar tu rostro utiliza un broceador en polvo para obtener un resultado más ligero.

Para lograr un look en tonos rosas natural puedes elegir destacar tus ojos o tus labios. Si decides resaltar tus ojos, necesitas una paleta de sombras que contenga distintos tonos de rosa en acabados matte y metálico, comienza por aplicar los tonos del más claro al más oscuro comenzando por tu lagrimal y hasta el otro extremo de la comisura de tu ojo.

Para lograr un look romántico en tonos rosas, es indispensable usar un blush rosado y aplicarlo sobre los pómulos para dar más color al rostro.

Por último puedes elegir un labial rosado o un gloss en tono nude para agregar un poco de brillo a tus labios y que luzcan más voluptuosos.

