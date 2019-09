Consejos de expertos para hacer crecer tu cabello

Un cabello largo y sedoso es el sueño de toda mujer, sin embargo a veces lograr que el cabello crezca sano puede ser todo un reto ya que existen factores como la contaminación y la genética que pueden influir en que nuestro cabello no luzca como nosotras queremos, afortunadamente existen algunas cosas que podemos hacer todos los días para ayudar a fortalecerlo y que alcance el largo que deseamos más rápido. Es por eso que consultamos a los expertos de HER Barra de peinados, quienes además de estilizar tu cabello para que luzcas siempre increíble, se especializan en su cuidado y mantenimiento.

El primer paso para una melena saludable está en la limpieza, ya que es necesario mantener los folículos del cuero cabelludo libres de restos de producto para que puedan respirar y el cabello pueda crecer, los expertos de HER recomiendan usar un shampoo que resuelva las necesidades especiales de tu cabello y que procures no lavarlo diario, sino que alternes entre un día de lavado con agua y shampoo y un día de shampoo en seco.

El siguiente paso que no puede faltar en tu rutina es el cepillado, ya que de acuerdo con los estilistas, cepillar el cabello en la mañana y en la noche favorece a la circulación de la sangre en el cuero cabelludo, distribuye los aceites naturales del cabello, estimula su crecimiento y evita la resequedad.

A la hora de peinar el cabello, lo mejor es no hacerlo con herramientas de calor, ya que estas puedes provocar resequedad y a la larga quiebre, pero de vez en cuando puedes usar una tenaza o plancha que tenga placas con recubrimiento de titanio o bamboo que guardan la humedad del cabello y evitan que se queme. Los días en que no necesites peinarlo con calor, lo más recomendable es que lo sujetes en una trenza o chongo para evitan que se dañe con la contaminación y demás factores ambientales.

Para asegurarte de que tu cabello esté siempre saludable, puedes aplicar un tratamiento hidratante o reestructurante que lo mantenga sano y permita que continúe creciendo, si no sabes cuál es el tratamiento adecuado para ti, puedes acercarte a los expertos de HER para una consulta y evaluación de tu cabello, ellos podrán resolver todas sus dudas y recomendarte lo que más te convenga, además de que entre sus productos cuentan con la línea de Aveda creada con productos naturales que no dañan el medio ambiente y se enfocan en el bienestar holístico de quien los usa.

