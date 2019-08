Fluvia Lacerda, modelo plus size envía un poderoso mensaje a las chicas con sobre peso para amar su cuerpo

Fluvia Lacerda es una modelo plus size de 39 años mejor conocida como "La Giselle Bundchen de las tallas grandes" que se ha dedicado a romper los paradigmas del mundo de la moda desde que comenzó su carrera en 2003 cuando se propuso cambiar la forma en que la sociedad veía a las personas con sobrepeso.

En una entrevista con Notimex la brasileña declaró que ama su cuerpo tal cómo es y qué no siente la necesidad de ser delgada para darle gusto a la sociedad, por el contrario, desea que más mujeres se sientan seguras con su cuerpo y aprendan a ignorar los ideales de belleza impuestos.

"No puedo sentirme mal por ser gordita, porque mi cuerpo me dio dos hijos hermosos, porque me siento amada por la gente a mi alrededor y tengo la capacidad de amar."

También confesó que iniciar su carrera en el mundo del modelaje no fue fácil pues al principio había personas que la miraba mal, sin embargo esto le dio aún más fuerzas y coraje para esforzarse por tener éxito.

Por otro lado busca derrumbar el mito de que todas las personas con sobre peso son poco saludables, pues ella misma se esfuerza por mantener un estilo de vida saludable para ella y su familia. En Brasil cuenta con un huerto donde cultiva todo lo que come, además de que sigue una dieta vegana y diario se ejercita andando en bicicleta, yoga y caminando, sin embargo no lo hace para adelgazar, sino porque estar sana la hace sentirse bien.

"Jamás he logrado entender la relación tóxica que, según nos enseñaron, debemos tener con nuestro cuerpo. Pero hay que darle vuelta a la moneda. Cuestionar es más eficiente para nuestra mente en vez de decir que voy a quedar linda cuando adelgace. El odio a mí misma por no ser flaca, no cabe en mi cabeza, no tiene sentido".