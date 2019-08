Rihanna muestra su lado más sofisticado con un vestido que acentúa sus curvas

No cabe duda de que Rihanna es la celebridad con más estilo, no importa si está asistiendo a un evento, presentando la nueva colección de su propia marca, interpretando uno de sus éxitos musicales o simplemente caminando por la calle, su look siempre es impecable de pies a cabeza, así lo demostró la última ocasión en la que fue captada mientras caminaba por Santa Mónica.

Recientemente la famosa salió a cenar junto a su mamá en Santa Monica usando un elegante vestido que acentuaba sus curvas de una forma sutil.

El sweaterdress en color neutro de Rihanna mantiene el contraste perfecto entre las mangas largas y holgadas y la apertura de la pierna para un atuendo sofisticado y sexy.

La cantante completó el look con un clutch de piel negro, arracadas y tacones stilettos adornados con pedrería, además de maquillaje natural con labios rojos y cabello negro, largo, suelto.

