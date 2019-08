El secreto de Selena Gomez para sentirse segura a pesar de su acné

Selena Gomez tiene un compromiso con sus fans en cuanto a ser lo más honesta posible sobre las presiones de la fama, cómo crecer siendo una figura pública afectó su autoestima y cómo ha logrado recuperarla con los años. Una de cosas que ha aprendido a aceptar y amar sobre su cuerpo, es su piel, ya que si bien muchas veces sintió la obligación de mantenerla siempre perfecta para las fotografías, ahora la cantante no tiene problemas en mostrar su acné sin maquillaje.

En una entrevista con Elle, Selena comentó que no podía entender cómo algunas personas usaban maquillaje en todo momento, ya que ella tiende a tener brotes de acné y procuraba no dormir con productos sobre su piel.

Cuando le preguntaron si hacía algo para tratar su acné antes de una sesión de fotos o una alfombra roja, la famosa contestó "no".

"No, así es la vida. Si se trata de una sesión de fotos entonces no tengo que preocuparme porque existe el Photoshop, además de que para esas ocasiones usualmente uso maquillaje. Realmente no puedes combatirlo, seguramente existen procedimientos a los que podría someterme pero no me gusta hacerlo, creo que son cosas que van a pasar."