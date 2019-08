Ángela Aguilar muestra la forma más elegante de complementar un look básico

Ángela Aguilar sabe que combinar las piezas adecuadas de tu guardarropa puede ser la mejor opción para crear un look increíble sin tener que gastar constantemente en ropa nueva. En su más reciente publicación de Instagram, la joven cantante demostró que no hace falta más que unos jeans y una playera blanca para armar un look elegante y sofisticado.

Rosalía muestra cómo dominar la tendencia atleisure para las chicas curvy Uno de los componentes principales del estilo de Rosalía es su amor por el athleisure y la forma en la que logra incorporar la ropa deportiva en sus looks.

La prenda de Ángela Aguilar que eleva su outfit

Durante su estancia en San Luis Potosí Ángela Aguilar compartió algunas fotografías en una casona tradicional de la región usando uno de nuestros looks favoritos hasta ahora compuesto de skinny jeans claros de tiro alto, un crop top blanco, plataformas negras y un kimono largo negro con estampados de hojas verdes que le daba un toque de color a su sencillo atuendo.

Ángela Aguilar

La combinación de dos prendas básicas con accesorios llamativos es uno de los secretos de estilo preferidos por la cantante quien a su corta edad ya se ha posicionado como un referente de la moda dentro y fuera del escenario.

Por ahora Ángela se encuentra con su familia celebrando el reciente cumpleaños de su padre, el cantante Pepe Aguilar quien a través de sus redes sociales compartió un video de su madre Flor Silvestre felicitándolo.

Te recomendamos en video: