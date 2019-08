Tips para hacer un maquillaje de día con pocos productos

A veces no tenemos el tiempo o los productos para hacer un look muy elaborado, sin embargo existen algunas formas de verte guapa llevando un maquillaje de día natural con tan solo cuatro productos que no te tomará más de 10 minutos hacer, te aseguramos que te verás despierta y arreglada.

Maquillaje de día en menos de 10 minutos

Mascara

La mascara para pestañas es un básico que no puede faltar en tu cosmetiquera, solo riza tus pestañas y aplica la mascara de raíz a puntas con movimientos en zig-zag.

Delineador

Cuando usamos delineador parece que invertimos más tiempo en nuestro maquillaje, así que tomate unos minutos para hacer una delgada línea sobre tus pestañas antes de salir.

Cejas

Las cejas son capaces de constrir un look, así que mantén un cepillo y lápiz de ceja siempre en tu tocador, solo rellena los espacios para hacerla más tupida y cepilla para dar forma.

Labial

Unos labios sanos y voluminosos siempre son indispensables en todo look, así que aplica tu bálsamo labial y un toque de color.

