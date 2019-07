Cortes de cabello en capas: el corte que querrás si deseas volumen

Nos encontramos en el momento ideal para realizar ese cambio de look que tanto has deseado, aunque para muchas cambiar su pelo no es una decisión fácil existe un look ideal para cada estilo. Si eres de las que prefieren los cambios sutiles, el corte de cabello en capas es la mejor opción para ti, ya que no compromete el color ni el largo de tu melena, solo le brinda más volumen y textura.

Cortes en cabello corto: saca tu lado sexy con estas ideas Te presentamos los cortes de cabello para cara redonda con los que podrás estilizar su forma y lucir un perfil más estilizado.

Corte de cabello en capas para transformar tu look

Para enmarcar el rostro

Las capas alrededor del rostro ayudan a perfilar los pómulos y barbilla creando un efecto de volumen en el cabello, es perfecto para el pelo largo.

corte de cabello en capas

Capas largas

Si solo quieres dar más movimiento a tu cabello sin crear demasiado volumen en la coronilla, elige capas largas hacia las puntas. Este corte es ideal para el cabello ondulado.

corte de cabello en capas

Bob en capas

Si amas el cabello corto, también puedes darle más volumen y textura agregando capas discretas en las puntas para crear un look relajado.

Degrafiladas

Si buscas un look más natural y no tan pulido para un apariencia effortless, elige capas largas degrafiladas que te darán ese giro moderno.

Capas desvanecidas

Este look es ideal para añadir textura al cabello manteniendo un look más natural, se crean capas desvanecidas de medios a largos.

corte de cabello en capas

