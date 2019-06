Miniso tendrá una preventa especial de Hello Kitty para las verdaderas fans

La esperada colección de Hello Kitty x Miniso al fin ha llegado a México con miles de artículos de belleza, tecnología, estilo de vida y mucho más, pero la mejor noticia es que las verdaderas fans podrán tener en sus manos esta colección antes que nadie, pues Miniso México ha organizado una pre venta especial que se llevará a cabo el 27 de junio.

Miniso Hello Kitty México

La dinámica además de ser exclusiva para los amantes de la gatita, también será muy divertida, ya que para poder acceder deberás disfrazarte de Hello Kitty o llevar algo de este personaje, ya que así tendrás prioridad para acceder a la tienda y poder comprar primero los artículos.

Miniso Hello Kitty México

Una vez que tengas tu look con tu accesorio preferido de Hello Kitty, deberás formarte en la tienda ubicada en la Torre Latino en Eje Central Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México a partir de las 8:00 am, el acceso a la tienda se dará a las 10:00 am.

Si no tienes nada de Hello Kitty ¡No te preocupes! A fuera de la tienda habrá un stand pinta caritas que podrá transformar tu maquillaje en uno de los personajes de Sanrio, una vez que estés lista podrás formarte para entrar a la tienda.

Hello Kitty miniso

Es importante que tomes en cuenta que los lugares no podrán apartarse, ya que las filas serán supervisadas por personal de la tienda que se encargarán de que todos tengan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia con el mayor orden posible.

De no poder asistir a la pre venta, no debes preocuparte, ya que la colección completa estará disponible a lo largo de la República Mexicana el próximo 28 de junio.

Si quieres saber más detalles puedes visitar la página de Facebook de Miniso dando click aquí.

