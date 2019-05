Rihanna habla sobre su nueva linea de ropa: Tengo curvas y quiero usar ropa que las acentúe

Rihanna se ha posicionado como una de las empresarias más exitosas del mundo con el lanzamiento de sus líneas de productos enfocados en la mujer que en poco tiempo se han convertido en los preferidos dentro del mercado, como es el caso de Fenty Beauty y Savage x Fenty. Recientemente la cantante anunció que pronto también lanzará su propia marca de moda de lujo convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en lograrlo.

La razón por la cual Fenty Beauty tanto Savage x Fenty han logrado triunfar incluso tomando el lugar de marcas consolidadas por años, es que se esfuerzan por mostrar diversidad de razas, tipos de cuerpo, edades y tallas en cada uno de sus productos, Rihanna ha tomado como su misión personal hacer sentir bien a las mujeres sin que ninguno de estos factores importe.

En una entrevista con The Ney York Time's Magazine, Rihanna habló sobre los planes que tiene para su línea de ropa, resaltando que una de sus prioridades es producir ropa en un amplio rango de tallas, ya que espera que su talla más grande sea la 14 de Estados Unidos.

"Tengo curvas y si no puedo usar mi propia ropa, entonces no va a funcionar, mi talla no es la más grande, de hecho estoy cerca de las tallas más chicas que tendremos."