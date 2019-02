Los mejores tips de maquillaje para lucir increíble en San Valentín

Este San Valentín atrévete a mostrar tu mejor versión con los looks más fáciles sin importar cuál sea tu plan, gracias a estos tips de belleza no necesitas ser una experta para lucir increíble. Desde la preparación hasta el último detalle, te presentamos una guía para la cita perfecta.

Prepara tu piel

Días antes de un evento especial, prepara tu piel para lucir lo más radiante y saludable posible aplicando mascarillas hidratantes, calmantes o que te ayuden a combatir el acné (dependiendo de tu tipo de piel).

Primero, limpia tu rostro y aplica un toner

Pon la mascarilla sobre tu rostro y aprovecha el producto restante para aplicarlo sobre tu cuello y pecho, déjala hasta que se seque.

Tips de belleza

Aprende a aplicar tu maquillaje

Una vez que tu rostro esté limpio y hayas aplicado primer, es momento de comenzar a maquillarlo, se empieza siempre por la base, corrector, bronzer, blush e iluminador, si vas a usar sombras para ojos que puedan manchar tu rostro, entonces comienza por maquillar tus ojos y después aplica la base sobre el resto de la cara. Para saber el lugar correcto donde debe ir cada producto sigue este diagrama:

Tips de belleza

Maquíllate

Para un día tan especial como San Valentín, existen dos estilos de maquillaje que puedes llevar y que siempre serán un acierto sin importar cual sea tu plan: un look romántico y natural o un look muy sexy y atrevido. Aquí te dejamos un poco de inspiración para el look que más te guste.

Palo de rosa

Un look monocromático en tonos suaves como el rosa te ayuda a lograr una apariencia romántica y juvenil, procura destacar tu mirada iluminando el lagrimal con tonos más claros y rellena los espacios de tu ceja con un delineador un tono más claro que tu color natural, lleva en tus labios tonos nude más discretos.

Tips de belleza

Look de día

Si lo que buscas es una apariencia fresca para una cita de día, el iluminador es tu mejor aliado, procura elegir un tono que no contraste demasiado con tu piel y aplícalo en tus pómulos, por debajo de tu ceja, en el arco de cupido y en el lagrimal.

Tips de belleza

Bronceada

Si quieres un look super natural y bronceado, elige por los tonos marrones para tu look, aplica sobre tus párpados una base más oscura ligeramente y difumínalo hacia la linea de la ceja, el blush en tonos rojizos te hacen lucir más bronceada solo ten cuidado de no aplicar producto de más.

Tips de belleza

Delineado perfecto

Si buscas darle un giro a un maquillaje muy suave, un delineado súper definido le dará un toque más sexy, si no eres una experta del delineador líquido, usa un curita o una cuchara para ayudarte a crear una línea perfecta.

Tips de belleza

Smokey eye

El smokey eye es el look más popular para un look muy sexy y si no eres fan del negro, puedes adaptarlo a los tonos que más te gusten.

Tips de belleza

Labios rojos

Eleva un look muy sencillo con unos labios rojos y carnosos, procura tener un delineador para definirlos y el labial del mismo color para rellenarlos.

Tips de belleza

