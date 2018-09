Así es como puedes llevar los pantalones rectos, la tendencia de esta temporada

Los jeans son una parte esencial de cualquier guardarropa por su versatilidad y comodidad, aunque son un básico que se ha mantenido a través de los años, ha evolucionado con nuevos cortes y diseños que se adaptan a cada temporada y nueva tendencia que aparece año con año. Esta vez la tendencia de jeans que hará que tus piernas se vean más largas son los pantalones rectos, a continuación te decimos cómo llevarlos.

En los últimos años, los "skinny jeans" han sido los más solicitados en las tiendas de ropa, pues son los más sexys y que versátiles para pasar de un look de día a uno de noche, sin embargo no favorecen a todos los tipos de cuerpo y pueden llegar a ser incómodos, ya que la mezclilla no permite mucha movilidad, especialmente en una prenda tan ceñida al cuerpo. Esta temporada al fin nos despediremos de este modelo y llevaremos un corte mucho más cómodo: los pantalones rectos.

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas, lo que significa que nos dan mayor movilidad que los "skinny", además de que por dibujar una linea recta hacen que las piernas parezcan más largas, lo mejor es que por usarse con el tiro alto, no tienes que preocuparte por mostrar tu abdomen y puedes combinarlo con tops cortos.

Otra ventaja de esta tendencia es que puedes llevarla a la oficina o en una salida con amigas, para trabajar, basta con combinarlos con una blusa, tacones y un blazer y para un look casual puedes usar un crop top y tenis.

¿Te animas a llevar esta tendencia?

