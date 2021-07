El COVID-19 sigue rompiendo hogares y al menos 131 mil infantes han quedado huérfanos

La sorprendente brecha de muerte que ha dejado el COVID-19 desde su llegada en 2020 ha generado que un porcentaje de la población infantil a nivel mundial haya perdido a su madre, su padre o incluso ambos.

Un total de 131 mil 325 niñas y niños no cuentan con sus progenitores, según cifras aportadas por la investigación Global minimum estimates of children affected by COVID-19-associated orphanhood and deaths of caregivers: a modelling study, de la Universidad de Oxford.

Un total de 97 mil 951 niños han perdido a su madre en México. Foto: Pexels

’’Es posible que los niños no estén muriendo de COVID-19, pero millones ya han perdido o perderán a sus padres y cuidadores antes de que termine la pandemia, creando una epidemia de orfandad a raíz del virus’’, indicó el doctor Hillis quien está a cargo de la investigación.

En México las cifras de infantes huerfanos por COVID-19 sorprenden

Los expertos se basaron en datos de mortalidad y fertilidad para realizar las estimaciones de padres de menores de 18 años en 21 países.

Luego fueron calculadas las muertes por coronavirus desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.

Según las cifras en México al menos 33 mil 342 infantes perdieron a sus padres, 97 mil 951 a su madre y 32 a ambos.

‘‘Este es un llamado a la acción para apoyar a los niños que han perdido a sus seres queridos. Nuestros cálculos pueden ayudar a los responsables de la formulación de políticas a convertir las buenas intenciones en ayuda a la escala adecuada donde más se necesita’’, pidió la profesora Christy Donnelly, que forma parte del estudio.

Más sobre este tema:

COVID-19: el consumo de café podría prevenir cuadros graves

¿Las vacunas contra el COVID-19 afectan el ciclo menstrual?

Los anticuerpos contra el COVID-19 duran hasta 12 meses en el 70% de recuperados

Te recomendamos en vídeo: