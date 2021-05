Nodal preocupa a sus seguidores por su dependencia a Belinda

Belinda y Christian Nodal mantienen su amor a flor de piel y lo demuestran cada que puede a través de sus redes sociales.

El cantante se separó por unos días de su novia para viajar a México y pasar el Día de las Madres junto a su mamá, sin embargo, la distancia fue todo un tormento para él, al no poder conciliar el sueño.

Nodal preocupó a sus seguidores luego de que publicara en su cuenta en Twitter que no podía dormir por no estar al lado de Belinda, mostrando la dependencia que mantiene con su pareja.

“De 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas… ta ca…”, tuiteó.

De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas… ta cabron. — NODAL (@elnodal) May 11, 2021

El interprete reveló que depende de ella para calmar su ansiedad.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja, no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, escribió.

Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano — NODAL (@elnodal) May 11, 2021

Belinda y Nodal juntos de nuevo

La pareja finalmente se volvió a reencontrar en España y la estrella del regional mexicano se dirigió a quienes desean que termine su relación con la rubia.

“Dejen de desearme que termine pa’ sacar canciones de desamor. Si con las rolitas que hago sin andar dolido andan llore y llore. Mejor oren por su bien pa’ que nunca pase y no se me mate nadie”, expresó.

Christian no dudo en colgar un vídeo de amor junto a Belinda luego de reencontrarse.

“Eres mi hogar. Te amo y te extrañé como loco”, escribió el intérprete de 22 años junto al audiovisual donde se puede ver finalmente durmiendo en los brazos de su amada.

El estar lejos de la cantante de “Sapito” le habría ocasionado un insomnio severo que le quitó el sueño durante más de 100 horas, además, de las críticas de sus seguidores quienes se preocuparon y le dieron algunas recomendaciones para descansar.