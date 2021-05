Andrea Legarreta y las cuatro mujeres que le dijeron ‘No’ a Luis Miguel

Luis Miguel mejor conocido como “El Sol de México” ha dejado claras dos caracterizas de su personalidad, la primera es el talento para cantar y la otra su habilidad para conquistar mujeres.

Su espléndida sonrisa, su cabello claro y su carisma han sido claves para dejar derretida a más de una. La lista de actrices y modelos que han tenido un romance con él, es larga.

Sin embargo, no siempre el cantante tuvo suerte y no se ha salvado de más de un rechazo.

Algunas artistas han contado como ‘Micky’ se acercó a ellas para conquistarlas, pero su encanto no fue suficiente para añadirlas a su lista o para retenerlas.

Los rechazos que enfrentó Luis Miguel

Lucía Méndez fue el gran amor de ‘El Sol de México’. Fotos: Infobae/Instagram @lmxlm

Uno de los rechazos que más le dolió al cantante fue con Lucía Méndez, quien era su gran amor, según confesó el interprete. A pesar de que salieron un par de veces la actriz decidió no continuar con él.

“No puedo decir que no porque está en un libro de Javier León, él tenía 28 años, nunca en mi vida me atreví a hablarle. Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir”, explicó la actriz.

Méndez explicó que Luis Miguel no tomó bien la separación y que años más tarde le reclamaría por haberlo dejado.

Andrea Legarreta conoció al cantante en Acapulco. Foto: Cuartoscuro

Andrea Legarreta fue otra de las famosas que le dijo “no” al afamado cantante durante unas vacaciones en Acapulco con su familia.

“Una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco y coincidimos. Él se paró muy lindo, muy decente y saludó a mi familia. Normalmente manda a un chico de su equipo para hacer la invitación. Yo creo que porque si le dices que no, le dices al chico y no a él”, contó.

Legarreta confesó que en aquel entonces tuvo que rechazarlo porque tenía una relación de siete años y no le pareció correcto aceptar la invitación.

Su decisión la lamentó tiempo después pues en algunas emisiones del programa “Hoy” ha confesado que babeaba por ‘El Sol de México’.

Paty Manterola recurría a Luis Miguel solo cundo estaba despechada. Foto: Instagram.

Otro de los strike que enfrentó fue con Paty Manterola quien se vio tentada luego de una ruptura con su novio, teniendo más una “amistad-romance”.

Su primer encuentro fue en un regreso de España donde se cruzaron sus aviones.

“Aterrizamos en México y estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar, es cuando se usaban los aviones privados. Nos bajamos y el mánager de Luis Miguel me dice ‘Oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’”, contó.

Paty aceptó ir a verlo pero confesó que sus encuentros solo se daban cuando ella estaba dolida con su novio y no fueron más que cenas.

Alejandra Ávalos siempre le dejó claro a Luis Miguel su poco interés. Foto: Instagram

Alejandra Ávalos era una bomba en los años 80, época en la que conquistaba a cualquier hora, como fue el caso de Luis Miguel quien consiguió su número con un directivo de la disquera con el fin de invitarla a cenar para la presentación de un material discográfico suyo.

Desde ese momento surgió una amistad un poco turbia entre la cantante de Amor fascíname y ‘Mickey’.

Ávalos siempre lo recuerda como un hombre cariñoso, amable y todo un seductor, pero siempre le dejó claro que no tenía ningún interés en el como pareja.