Fernanda Castillo reveló su mayor temor luego de estar en peligro al nacer su hijo

Fernanda Castillo se convirtió en madre el pasado 19 de diciembre, sin embargo, su felicidad por la llegada de su retoño se vio empañada al enfrentar graves complicaciones de salud producto del parto.

La actriz logró recuperarse gracias al amor de madre y este domingo decidió dedicar una publicación para conmemorar su primer Día de las Madres.

Fernanda explicó como el amor por su pequeño le salvó la vida y la ayudó a sobreponerse para volver a casa y dedicarle su tiempo al pequeño Liam, como decidió llamarlo.

“Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, escribió en una publicación en su cuenta en Instagram.

En la postal se puede ver a Fernanda disfrutando de la maternidad mientras admira el rostro de su hijo de casi cinco meses.

La artista le dedicó un mensaje a todas las madres primerizas y a las que no por su sacrificio y su amor en la crianza.

“A las mamás por primera vez (como yo) las abrazo en este ¡nuestro primer Día de las Madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor más grande y ¡más poderoso que puede haber!”, finalizó.

Sus seguidores no tardaron en deseare un lindo día y aplaudir la hermosa reflexión de Castillo.

Fernanda Castillo consentida en el Día de las Madres

Fernanda tuvo su primer Día de las madres rodeada de amor. Desde muy temprano del domingo la actriz recibió cientos de comentarios entre ellos el de Erik Hayser, el padre de su hijo quien le dedicó una hermosa publicación en sus redes sociales.

“¡Hoy celebro a la increíble mamá que eres @fernandacga! Me siento muy afortunado de ser testigo y parte de esta hermosa etapa en tu vida. ¡Feliz día a la mamá más linda, la más amorosa… la mejor! Feliz día de las madres, vida de mi vida”, expresó el actor junto a una fotografía familiar que enamoró a los fanáticos.

La protagonista de ‘Enemigo Íntimo’ le ha dedicado todo su tiempo a Liam entregándose en cuerpo y alma a su nueva faceta. A través de sus redes sociales ha compartido con sus seguidores algunos momentos de su maternidad

“Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz”, escribió en una fotografía junto a su primogénito.