Geraldine Bazán se cansó del acoso y demandó a reconocido medio

Geraldine Bazan ha sido perseguida por los medios luego de su ruptura con Gabriel Soto y de la supuesta infidelidad con Irina Baeva.

Aunque han pasado cinco años desde que anunciaron su divorcio, su ex pareja sigue siendo una sombra en su vida pues todo lo que realiza el actor le salpica, tras las constantes preguntas de los periodistas.

Geraldine aprovechó una ronda de preguntas con algunos medios de comunicación para arremeter contra el programa Suelta La Sopa y denunciarlos como acosadores.

“Ahorita que están aquí las cámaras, ahorita que está todo esto de denunciar el acoso, yo sí quiero… porque no sólo yo lo siento, sino la gente y el público también se ha dado cuenta, yo le pido a Suelta la sopa que suelte el acoso conmigo; se lo pido por favor a su productor, a sus conductores”, señaló.

Geraldine Bazán rechazó el acoso

La actriz mencionó que aunque sabe que no es solo con ella que lo hacen, ya basta de fustigar a la gente.

“Al final creo que sí es importante que alcemos la voz y digamos, en este caso, que Suelta la Sopa tiene un acoso personal conmigo”, acentuó.

Geraldine aseguró que el medio estadounidense lo hace con saña y reconoció que aunque su carrera perdería con el programa asumirá las consecuencias.

¡Geraldine Bazán no quiere guardar más silencio y denuncia acoso por parte de un programa de televisión! Le pidió a su productor y conductores que dejen de hablar de ella. #PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6IUvUEwVwx — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 3, 2021

“Sé que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo… Ya con Suelta la Sopa en así (…) sé que va a perder mi carrera sin Suelta la Sopa, pero no me importa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar. Pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre lo mismo”, enfatizó.

La estrella se encontraba realizando un evento para donar ropa y juguetes a sus seguidoras y aclaró que no había convocado a los medios, sin embargo, agradeció su presencia.

“En ningún momento les hablé a los medios, no sé cómo se enteraron. La dirección yo la di en privado, pedí muchísima discreción, pero bueno, están aquí y agradecer que están, pero no fue algo planeado”, dijo.

Sobre el festejo del Día de las madres el próximo 10 de mayo contó que la pasará al lado de sus hijas.

“Festejando con las niñas. Realmente el 10 de mayo, el día de la mamá, es todos los días. Desde que te conviertes en mamá, lo eres 365 días, 24/7”, finalizó.