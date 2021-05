Esta es la exhorbitante suma de dinero que cobra Ricky Martin por un concierto

Ricky Martin es referencia musical para toda una generación, catapultándose como toda una figura de la música latina.

Su talento, su carisma, su pasión y su espontaneidad en los escenarios parecen no tener precio para sus fans quienes abarrotan cada concierto que realiza el puertorriqueño.

Toda una estrella que internacional que busca mantenerse a la vanguardia con el pasar de los tiempos.

Ricky Martin le pone un considerable precio a su talento

Aunque las cifras por cada concierto pueden varias de acuerdo a los sitios y personas que asistan, algunos expertos de la industria musical realizaron un sondeo de lo que el astro puede cobrar por cada uno de sus conciertos.

Los empresarios afirman que las negociaciones comienzan a partir de los 700 mil dólares.

La poandemia causada por el COVID-19 le ha puesto un stock a los cantantes lo que les ha generado pérdidas millonarias.

Ricky Martin durante la ceremonia de cierre del evento 7th World Summit of Nobel Peace Laureates. Foto: AFP

Ante esta situación, algunos han decidido reinventarse con conciertos virtuales y otros como Ricky han apostado por las regalías, nuevas incorporaciones a las plataformas como YouTube, publicidades y hasta cobran por un saludo personalizado a través de una web especializada.

Ricky apareció en el mundo de artístico en los ‘80s en el grupo Menudo desde entonces su fama no ha parado de crecer explorando distintos géneros musicales pero poniéndole siempre su sello.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran: Adiós, Come with Me, Disparo al corazón, Fuego contra fuego, Fuego de noche, nieve de día, Jaleo, La copa de la vida, La Mordidita, Livin’ la vida loca, Tal vez, Volverás, y ¡Vuelve!, entre muchas otras.

Osado e inesperado cambio de look

Recientemente, el boricua revolucionó las redes al mostrar un nuevo cambio de look durante sesión fotográfica, en donde aparece con tonos metálicos y en tacones.

Las fotografías fueron para celebrar la edición número 40, la revista británica Schön, en donde escogieron al interprete para su portada como la mejor representación de su título #AllAboutMusic.

El cantante derribó mitos varoniles y se montó en unos botines negros de charol con tacones, luciendo al mejor estilo cowboy.

Ricky Martin más sensual que nunca. Foto: Isaac Anthony.

Para su outfit decidieron apostar por una barba completamente rubia, lo que algunos seguidores criticaron.

No cabe duda que a sus 49 años Ricky Martin sigue siendo un hombre sensual lleno de estilo y talento.