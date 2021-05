Carlos Rivera se quebró al anunciar su nuevo proyecto

El trabajo, la constancia y el talento han caracterizado a Carlos Rivera a lo largo de su carrera musical. Luego de meses de arduo trabajo el cantante dio a conocer su nuevo proyecto con gran emoción a través de su cuenta en Instagram.

Rivera tildó como un hecho histórico esta nueva producción que le rendirá tributos a grandes leyendas de la música y que se convirtió en todo un reto para su carrera.

“Estoy emocionado, estoy nervioso, por fin le vamos a poder contar en que hemos trabajado en todos estos meses. Es un proyecto que realmente me llena el alma, me llena el corazón, me llena de alegría y que ya quería compartírselos, es un proyecto que creo que para mi carrera es un histórico, ya lo es, en sí pase lo que pase, es un hecho histórico y tenía muchas ganas de compartírselos. Como les dije es un proyecto en el que he cumplido muchísimos sueños y esto es para ustedes”, expresó.

El intérprete mantuvo a su fanaticada ansiosa en redes sociales a la espera de “Leyendas” como fue titulado este nuevo material.

Carlos Rivera se lanza al mejor estilo de Luis Miguel

El ex académico ha recibido aplausos de sus seguidores por este proyecto, sin embargo, algunos han comparado este lanzamiento con el que hizo algunos años el cantante Luis Miguel, el cual le garantizó popularidad pero tiempo después fue decayendo su carrera.

A través de su cuenta en Instagram Rivera soltó el material de promoción que sin duda causó furor entre los comentarios.

En el mismo se puede escuchar su voz: “Honrar a las grandes leyendas de nuestra música es un deber de todos aquellos que seguimos el camino que ellos trazaron y este es mi tributo para ellos, leyendas”.

“Que emociooon cuando sale cuando lo firmas.. Cuando te veamos… Que ya salga”, “Wooooow…. siempre reinventándote y sorprendiéndonos”, “Que emoción, gracias por dejarnos ser parte de ti, que talentoooo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista.

Algunos artistas como Carlos Baute, Yuri, Gabriel Coronel y Ektor Rivera aplaudieron su iniciativa.