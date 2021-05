Bárbara de Regil celebró su aniversario de bodas por todo lo alto

Bárbara de Regil enamoró a sus seguidores con la fiesta que tuvo de aniversario de bodas en donde se veía felizmente enamorada de su esposo Fernando Schoenwald con quien tiene siete años de noviazgo y cuatro de casados.

Con grandes platillos, músicos y una linda decoración festejó la actriz de ‘Rosario de Tijeras’ junto a algunos invitados.

A través de su cuenta en Instagram compartió algunas fotografías del momento. En una de estas fotografías se puede ver a la pareja besándose mientras bailan.

Bárbara de Regil recordó su compromiso

La entrenadora compartió un vídeo con varios momentos especiales junto a su esposo entre esos, el momento en el que le pidió que fuera su esposa.

“4 años casados, 7 años juntos… y hoy sigo babeando cuando sonríes ( literal ) Me encanta cómo te ríes, me encanta cómo Eres. Me encanta la forma en que me haces sentir cada día. Me encanta como me mimas Por que te nace y por que sabes que ya no puedo vivir sin un MEN MEN MI NIÑA HERMOSA”, escribió.

Bárbara destacó la manera en cómo se preocupa por ella, el amor que le pone a la familia que han formado y cómo le expresa su amor a diario, que es lo que más enamorada la tiene.

“Me encanta cómo estás tan al pendiente de mi … Que necesito , que me falta , si estoy triste , enojada. Me encanta la familia que logras por tu parte como hombre de la familia que seamos …. Esa es la razón por la que estoy tan enamorada de ti . Brindo por que nunca nada se apague 🔥 y seamos FUEGO TODA LA VIDA”, resaltó.

La influencer aprovechó el post para revelar que el próximo año realizarán una segunda boda para reafirmar su amor.

“Btw : el otro año es la segunda boda”, finalizó.