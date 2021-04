Patricia Manterola defiende su integridad tras historia publicada en la serie de Luis Miguel

La serie de Luis Miguel sigue dando de qué hablar con cada capítulo que se estrena y los personajes que aparecen en cada uno de ellos. Durante el tercer episodio los espectadores asumieron que el personaje de Paola Montero, interpretado por Fatima Molina se trataba de la cantante Patricia Manterola.

Sin embargo, las escenas y la interpretación de la chica indignaron a Manterola quien aseguró que el personaje con el que la relacionan no representa realmente la historia que vivió con El Sol de México.

La serie originaria de Netflix revive el momento de la cantante al interpretar Everybody loves banana, cuando formaba parte de la banda Garibaldi.

Patricia Manterola alzó su voz

Su tez morena, su talento en tarima, cabello largo y oscuro, fueron las características necesarias para que los fans dedujeran que se trataba de Manterola.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado: La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba Everybody Loves Banana y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo”, dijo.

A través de su cuenta en Instagram comentó que al igual que muchos, automáticamente pensó en Garibaldi.

La ficción superó la realidad

La actriz del Renta congelada aseguró que al tratarse de una ficción Paola difiere totalmente de su personalidad.

“El personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años”, agregó.

“Por razones obvias este tratamiento que se le da a dicho personaje afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Como sucede en muchos casos donde con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Es claro que para que una ‘historia de ficción’ funciones, se necesita ‘crear personajes’ antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas”, dijo.

Manterola dejó claro sus principios

La actriz aclaró que nunca estuvo involucrada con Cristián Castro y tampoco le habló a Micky sobre el cumpleaños de su hija.

“Muy por el contrario de cómo lo plantea la serie, y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, acentuó.

Patricia Manterola aclaró que no fuma como muestra el personaje de Paola Montero.

Manterola decidió alzar la voz por ella y por todas las mujeres que se han visto envuelta en situaciones relacionadas.

“En fin, por la mujer íntegra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocen saben perfectamente quien soy en realidad. Pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo merecemos respeto”, señaló.

Asimismo, criticó que las producciones se presten para estas situaciones alterando y afectando la vida de alguien más.

“Es alarmante como en estas épocas donde necesitamos más que nunca hacer valer nuestros derechos, existan producciones que ‘cubriéndose’ detrás del término ‘ficción’ sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal, imagen e integridad de terceros, los cuáles deliberadamente señalan con otros nombres, pero de manera tan directa agregando datos claros que hacen referencia tajantemente a personas de la vida real y sin su consentimiento”, finalizó.