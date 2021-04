Patricia Manterola y Luis Miguel tuvieron su historia de amor

Luis Miguel ha sido un conquistador a lo largo de su carrera y Patricia Manterola no se escapó de los encantos de ‘El Sol de México’.

Durante el tercer capítulo de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, apareció el personaje Paola Montero, encarnado por Fátima Molina. Para algunos se trataba de Salma Hayek o Daisy Fuentes, pero finalmente se develó que se trata de una cantante.

El melodrama muestra una mujer seductora y que gustaba de provocar discretamente a ‘Micky’.

Durante una entrevista Manterola reveló que su relación inició en 1990, luego de terminar con Xavier Ortiz, quien integraba junto a ella el grupo Girabaldi.

“En España tuve una de las experiencias más dolorosas. Fue mi primer truene con Xavi; casualmente antes de ir a España porque se voló la mosca Xavi me cortó (…) Llegamos a España, obviamente sin novio. Ellos se fueron de rumba y se fueron para estar con otras mujeres. Una de esas noches nos vamos a una discoteca, yo entró -era una discoteca de tarimas- y veo a Xavier besándose en la pista con una niña guapísima y lloré muchísimo”, contó.

Luego del incidente la agrupación se regresó a México, al igual que Luismi, quien al aterrizar pidió conversar con la también actriz.

“Aterrizamos en México. Estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar -es cuando se usaban los aviones privados-. Nos bajamos y el manager de Luis Miguel me dice: ‘Oye Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar'”, reveló.

Su primer encuentró fue en Acapulco, momento en el que el interprete ya le había puesto el ojo.

“Yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y Luis Miguel me tiró toda la onda, pero yo estaba de novia, le dije: ‘Perdona, pero yo tengo novio'”, agregó.

Patricia Manterola y su cita romántica con Luismi

La ex Garibaldi aprovechó un encuentro para saludarlo y el cantante le pidió su teléfono e invitó a una cena romántica.

“Yo ya no estaba con Xavier… entonces subo a saludar a Luis Miguel en el avión, súper caballeroso, súper lindo, me dice: ‘Me enteré que su avión venía aterrizando y por eso yo no podía salir y tenía muchas ganar de saludarte, hace mucho tiempo que no te veo, ¿cómo estás? ¿Sigues de novia?’ y yo: ‘Pues, ¿qué crees? No, terminé con mi novio hace unas semanas’ y me dice: ‘Ahora si me vas a dar tu teléfono’, entonces le di mi teléfono y fue la primera vez que salimos, fuimos a cenar”, indicó.

Paty recordó que luego de que Xavi se enteró de su romance con Luis Miguel le rogó que volviera con él.

“Cuando Xavi se enteró, fue y me rogó, yo regresé con Xavi (…) Xavi y yo tuvimos muchos truenes durante nuestra historia y en esos truenes siempre Micky me hablaba y me decía: ‘vámonos a cenar, vámonos al cine, vámonos a esto…'”, dijo.