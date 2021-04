“Trabajar con David ha sido mágico”: Danna Paola agradeció el apoyo que le han dado a ‘Vuelve vuelve’

Danna Paola es una de las figuras más importante de México tras el éxito que ha cosechado desde pequeña, desenvolviéndose como actriz y ahora como cantante.

La mexicana no solo se ganó el cariño de sus seguidores en Latinoamérica sino que también ha conquistado corazones en Europa luego de interpretar a ‘Lucrecia’ en la serie Elite transmitida por Netflix.

Danna estrenó hace unos días el tema “Vuelve, vuelve” junto al español David Bisbal el cual se convirtió en uno de los temas más sonados en pocas horas, alcanzado hasta el momento más de siete millones de reproducciones en Youtube.

El videoclip de este tema fue realizado pensando en los fans que han perdido un amor o han echado de menos a alguien durante la pandemia.

“Trabajar con David ha sido un placer y súper mágico todo, es brutal compartir con un compañero así, tan humano y tan mágico como David”, relató Danna en una historia publicada en su cuenta en Instagram.

“Lu” como es conocida por su personaje en Elite pidió a sus seguidores que le sigan dando mucho amor hasta este nuevo sencillo.

Danna Paola habló sobre sus intimidades.

La también modelo confesó en una de las historias que se mantuvo un poco alejada de las historias de Instagram como parte de un ‘detox’ que hizo de redes sociales.

“Hace mucho que no hablaba por historia y justo hoy hablaba con David de lo necesario que es el detox de redes sociales, cuando no estas de humor para hablar de todo lo que haces es complicado, ya saben que yo me tomo mis detox y bueno ando retomando”, agregó.

La cantante aprovechó para responder algunas preguntas de sus seguidores donde no faltó que le consultaran sobre su vida amorosa, lo que aclaró de manera contundente.

“Feliz enamorada de la vida”, respondió.

Asimismo, le consultaron sobre si grabará próximamente un videoclip, la cual afirmó de manera efusiva y destacando que esta es otra de las razones por las cuales se encuentra en Madrid.

“No soy muy buena guardando secretos, entonces sí, es una de las razones por las cuales también estoy en España”, dijo.

Actualmente, se encuentra promocionando junto a David su nuevo tema y al parecer queda mucho más por escuchar de Danna Paola.