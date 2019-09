El estilo de Beatriz Gutiérrez Müller en el Grito de Independencia que desató comparaciones

Andrés Manuel López Obrador dio su primer Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional. Como ya es tradición, el presidente se hace acompañar de su esposa y este año no fue la excepción.

Beatriz Gutiérrez Müller caminó junto a su esposo por los salones principales del Palacio Nacional, que este año no estuvieron llenos de invitados, como sucedía en el pasado. Lo que desató la primera comparación respecto a este acto solemne. AMLO expresó durante sus conferencias matutinas que lo importante en este día era la participación del pueblo y no los invitados especiales, situación por la que este año no hubo una gran fiesta luego del grito.

El estilo de la académica y escritora fue sobrio, optó por un vestido verde con encaje negro; a diferencia de lo que sucedía en el pasado, se desconoce si es de algún diseñador mexicano, la esposa del presidente, quien se negó a ser llamada Primera Dama de México, lució una sonrisa en todo momento. Los complementos fueron unas sandalias bajas, maquillaje discreto y accesorios que hacían juego.

A través de redes sociales usuarios resaltaron su estilo, señalaron que supo guardar el perfecto equilibrio para una ceremonia como la del Grito de Independencia, pues no lució exagerada y tampoco tan sencilla.

Lo sencillo luce más cuando la Persona es igual de sencilla. Felicidades Beatriz Gutiérrez Muller — MANUEL (@FELIZ70) September 16, 2019

La señora Beatriz Gutiérrez Müller lució como una verdadera primera dama. No se colgó el molcajete como las de antes, ni se puso reboso para aparentar ser humilde. Simplemente una mujer segura de lo que es, sin más pretensión de nada! Hermosa! 👏 pic.twitter.com/s6vOVeW2kt — Juan Castillo #RedAMLOJalisco (@johnerencastlem) September 16, 2019

