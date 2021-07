Señales en las que tu hijo pide a gritos tu atención y amor, y demuestra que no es feliz

Para una madre sus hijos siempre serán su prioridad, y no hay nada que la haga sentir más plena que verlos felices.

Pero, muchas veces pasa que los descuidas, y no notas que no se siente bien ni feliz, pero eso no quiere decir que seas una mala madre.

Solo que con tanto que tienes por hacer que no te das cuenta que tu hijo se siente mal y envía algunas señales para que lo notes.

Generalmente no te lo hace notar de la mejor manera, pues tu pequeño no se siente bien y no sabe cómo expresarlo y hacerte saber que no es feliz.

Por eso, te decimos algunas señales en las que tus pequeños te piden tu atención y amor, para que lo notes.

Señales en las que tus hijos piden a gritos tu atención y amor

No quiere jugar ni se relaciona con los demás

Los niños aman jugar, especialmente con otros niños, pero cuando no lo hacen, ni quieren relacionarse con los demás, es porque algo les pasa y no son felices.

Así que, si notas que tu hijo no toma sus juguetes, ni quiere estar con sus amiguitos, es momento que actúes y le prestes más atención.

Tiene pesadillas o se orina en la cama

Cuando tu hijo se despierta muy seguido por las noches debido a las pesadillas, o se orina en la cama, aun cuando ya sabe ir al baño solo, es porque algo no anda bien.

Si ves este comportamiento en tu pequeño ponle mucha más atención, pregúntale qué le sucede, o qué le molesta, y demuéstrale lo mucho que te importa y lo amas.

Ayuda a tus pequeños y préstale mucha atención a sus conductas

Tiene una actitud agresiva

Cuando los niños tienen una actitud agresiva y hacen berrinches es porque algo les sucede y les molesta, y esa es su forma de llamar tu atención.

Si tu hijo tiene esta actitud no lo regañes ni le grites, cálmalo, háblale con amor, y haz que te cuente lo que le molesta.

Come muy mal

Los niños tienen épocas en las que no quieren comer, pero cuando ni siquiera come su plato favorito, y no tiene apetito de nada es porque algo anda mal.

Es la forma en la que quiere hacerte notar que no está bien y que algo le sucede y es momento de darle más amor que nunca y ayudarlo a superar lo que lo molesta.

