Los grandes riesgos de decirle siempre “sí” a tu hijo y ser una mamá permisiva

Es normal que una mamá ceda muchas veces ante las peticiones de sus hijos para que ellos aprendan a ser independientes, vivan sus propias experiencias, para complacerlos o simplemente no generar incomodidades en casa, sin embargo, ser siempre permisiva tiene varios riesgos.

Así como la crianza autoritaria donde no hay ni un centímetro de libertad para los jóvenes, los asfixia y termina siendo contraproducente, ser muy relajados al respecto es una fuente de futuros problemas.

Riesgos de ser una mamá permisiva que debes saber

En primer lugar, la crianza permisiva se describe como dejar un gran margen de libertad al comportamiento de los hijos, de acuerdo con Psicología y Mente.

Es decir, hay poco control sobre sus decisiones o comportamientos, pero no hay que confundirlo con no preocuparse por sus necesidades, ignorarlos o abandonarlos, afirma el medio.

Pese a que pueda parecer un interesante modelo de crianza por pensar que esto les hará más maduros y seguros de sí mismos, ya que los niños son iguales a los padres, realmente tiene otro lado a considerar.

Entre los riesgos por ser una mamá permisiva están que ellos crecerían con problemas para comunicarse y relacionarse con los demás y pueden “transgredir cualquier tipo de norma social, realizando una búsqueda constante de límites externos”, aseguran.

De igual manera, pueden desarrollar baja tolerancia a la frustración, tener baja autoestima, ser agresivos, con poco respeto a la autoridad, ser caprichosos, menos tolerances a la tristeza o la decepción y falta de autocontrol y disciplina.

¿Cómo identificar si soy permisiva?

Algunas formas frecuentes son: conceder todos los deseos de tu hijo a nivel material o peticiones como quedarse hasta tarde viendo televisión o salir a cada rato con sus amigos, no colocarle deberes en casa, no hacerlo responsable por sus actos, dejar que te eleve la voz o te trate mal, no fomentar la obtención de objetivos propios por su cuenta y la disciplina.

