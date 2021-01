Así puedes incentivar a tus hijos a establecer metas con el iniciar el año

El inicio de un nuevo año es oportuno para que tanto padres como hijos establezcan nuevas metas considerando los compromisos que como familia e individual tendrán que hacer para lograr los objetivos.

Si te quedaste pensando en si un niño debe establecerse metas con el nuevo año, pues te contamos que sí, la forma de tener un adulto con aspiraciones es inculcando desde pequeños ese amor por crear, aprender y establecer objetivos para lograr ese algo nuevo que te impulse a ser mejor.

Si estás pensando en la forma cómo incentivar a tu hijo a establecer las metas con el inicio del nuevo año te contamos que lo primero que debe existir es claridad y que los proyectos sean sencillos y que vayan incrementando a medida que crece. Por ejemplo, una meta para un niño puede ser comer menos dulces, comer más vegetales, aprender un idioma o un instrumento nuevo, también en el área familiar pelear menos con el hermano o colaborar más en las actividades del hogar.

Establecer las metas

Ahora bien, el tema aquí no es escribir lo que sea y mucho menos lo que digan los padres, debe ser algo que realmente salga de los deseos del niño para que se sienta motivado a cumplir esa meta. No es lo mismo que el padre le diga al niño quiero que aprendas a tocar un instrumento que a él no le gusta que el niño proponga que desea aprender a jugar algún deporte.

Que el niño tenga metas claras así muchas sean a corto plazo le permitirá ser más organizado, establecer prioridades y trabajar para lograrlas. Es importante que le demuestres a tu hijo que valoras su opinión y que puedas ayudarlo a tener claro lo que quiere y que todo sea realista. Puede que desee un cuarto solo, pero resulta que la casa no tiene otros cuartos disponibles entonces cuál sería tu propuesta… puede ser un espacio de la casa para el niño o que el niño diga que quiere aprender a escalar montañas y su edad aún no se lo permite, entonces proponle algo que sea alternativo.

Cómo inculcar las metas en los niños

Como lo hacen los adultos, es importante que invites a tu niño a escribir todos esos deseos que quiere alcanzar en el año, una vez evaluados establecer prioridades y seguidamente establecer los planes de acción.

Una forma clara de hacerlo es de la siguiente manera: el niño quiere aprender a leer una acción es dedicar es crear un espacio con libros como cuentos, si no hay salir a comprar con el niño y dedicar una misma hora una cantidad de tiempo a la lectura hasta alcanzar la meta.

Que sea muy visual

Pueden hacer un dibujo con esas metas que el niño quiere alcanzar y en la parte trasera del dibujo colocar cuánto tiempo necesita para cada logro y los elementos que necesitan para lograrlo, es una manera visual de que el niño vea reflejado su sueño.

Ahora bien, cómo explicarle al niño las bondades de establecerse metas. Definitivamente el niño aprende con el ejemplo, entonces cuéntele su experiencia de establecer metas y lo que lograste con ellas, explícale lo que lograste y las acciones que realizaste para lograrlas, cómo tus padres o familiares te ayudaron y qué sientes con cada logro. Es importante inculcar la satisfacción personal y el crecimiento como persona y cómo las acciones que realizan pueden ayudar a otros.

Evaluar los resultados

Es importante que una vez estén claras las metas, se tengan definidas las acciones y el tiempo para ejecutar, se tenga el tiempo para ir evaluando, para que el niño vea que si se le hace seguimiento y que esto no es solo una idea para que se vea bonito en un papel. De esta manera se motiva y se impulsa a seguir a pasar los obstáculos y cumplir los objetivos que escribió.

