Esto es lo que le puedes comprar a un bebé según su edad

Encontrar el regalo ideal para un bebé puede ser una misión muy complicada. No es tan fácil como encontrar algo para tu madre o tu mejor amiga pues conoces sus gustos y entiendes su personalidad pero ¿qué hay con un bebé que apenas está aprendiendo a hablar o que incluso acaba de llegar al mundo?

¡No sufras! Ya sea que se trate de tu sobrino, tu hijo o el bebé de algún conocido con el que no puedes quedar mal, aquí hay una lista de cosas que puedes regalarle según su edad.

Para un recién nacido

La llegada de un recién nacido es una ocasión alegre, no solo para la familia, sino también para amigos y parientes. Regalar algo puede resultar un poco confuso, especialmente para quienes no tienen experiencia en este campo. Pero si entiendes cómo se comportan, el regalo será perfecto para este y sus padres.

Por lo general, los mejores regalos para esta etapa son aquellos que son prácticos para los padres. Pueden ser pañales, biberones, chupetes suaves, frazadas o mamelucos.

Los gimnasios para bebés también son ideales para comenzar a estimularlos. Los bebés recién nacidos necesitan elementos sensoriales como campanas o espejos, accesorios de agarre o notas musicales que serán capaces de entretener al pequeño durante horas. También puedes regalar un kit de manicura para que los papás lo consientan.

Para un bebé de 6 meses

Los mejores regalos para bebés son aquellos que estimulan sus sentidos. Puede parecer que estos no hacen mucho más que comer y dormir, pero es importante considerar objetos que lo ayuden a relacionarse con el mundo en sus primeros meses.

Aunque sean objetos de uso común como una frazada, un chupete o una toalla de baño, puedes buscar aquellos que tengan texturas y colores diferentes y que sean suaves. Pueden hacer ruidos suaves y por supuesto que no lastimen cuando los sujeten. Los bebés también exploran con la boca, así que busca juguetes que no sean un peligro de asfixia (obviamente) y que puedan ser interesantes para su pequeña lengua. No necesitan juguetes demasiado tecnológicos o llamativos. Mantenlo simple.

Para bebés de un año

Encontrar el regalo para un niño de un año es más fácil de lo que crees aunque es una edad cuando la caja realmente puede ser más emocionante que el juguete mismo.

Esto se debe a que las actividades favoritas a la edad de 1 año incluyen empujar y tirar, juntar cosas, desarmarlas y meter y sacar objetos de sus cajas.

Es un momento muy activo en el que están descubriendo el mundo de manera más didáctica pero simple.

No te rompas la cabeza pensando en qué regalar. Puedes buscar libros con los que comiencen a aprender palabras básicas que les enseñen palabras básicas o de los que puedan palpar texturas. Busca algo que les permita a los niños pequeños hacer lo que quieran en lugar de seguir instrucciones específicas.

Regalos para bebés de 2 años

En realidad los "bebés" ya comienzan su transición a ser catalogados como "niños". A esta edad pueden tener una reputación terrible ya que son más independientes y por ende, más inquietos. por alguna razón, a esta edad se sienten atraídos por las cosas que hay en casa, desde utensilios de cocina hasta recogedores y escobas.

Todo lo que tengan a la mano, lo van a dejar tirado porque pierden el interés fácilmente. Están descubriendo quiénes son, lo que les gusta y lo que no, por eso, les gustan los juegos de simulación. Puedes regalarles juguetes que simulen artículos de cocina, automóviles y muñecas suaves.

También los juguetes de baño son ideales, además de seguir optando por libros con los que aprendan palabras básicas o descubran colores y texturas. Los bloques grandes de plástico o madera son otra gran opción para que jueguen.

