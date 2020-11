4 cosas que no fue mi papá conmigo y quiero enseñar a mi hijo

“Necesitamos que los padres se den cuenta de que la responsabilidad no termina con la concepción. Necesitamos que se den cuenta de que lo que te convierte en un hombre no es la capacidad de tener un hijo, es el coraje para criar uno ". – Presidente Barack Obama

Existe una extraña creencia en torno al papel que deben adoptar los hombres cuando tienen hijos. La sociedad se ha encargado de establecer reglas que ponen a los hombres en una posición de macho alfa protector en la que su única obligación es proteger a los suyos con un sustento económico. Sin embargo, poco se habla de la responsabilidad afectiva y de las enseñanzas basadas en una crianza afectiva que harán de los hijos personas de bien en el futuro.

Uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy día es el machismo creciente que enfrentamos todos los días. Las nuevas generaciones están "entre la espada y la pared" con tantas normas sociales y expectativas a cumplir.

Papá debería ser un ejemplo a seguir para sus hijos pero muchas veces esto no sucede.

No hay un manual sobre cómo ser el padre o la madre perfectos pero sí hay que poner atención en la forma en la que se educa a los niños, el entorno donde desarrollan sus habilidades sociales y el estilo de vida que se lleva en casa.

Por eso, están son 5 cosas que no fue mi papá y quiero enseñarle a mi hijo para que rompa con los patrones machistas bajo los que crecí.

Enseñar siempre con el ejemplo

El problema es que algunos padres lo pierden y no son un modelo a seguir para sus hijos en absoluto. Pierden la paciencia al conducir y maldicen en voz alta a los demás conductores o le gritan a las personas que estén prestando un servicio. Olvidan que los niños copian el comportamiento. Cuando una crece con todo eso, cuesta trabajo entender esos comportamientos como algo que no debe ser y es muy fácil caer en el mismo patrón. No quiero ser igual frente a mi hijo para que luego haga lo mismo con los suyos. Así que ante todo, nuestros actos deben ser congruentes con nuestras palabras.

Pasar el mayor tiempo de calidad posible con él

Los niños esperan que los padres estén presentes pero muchas veces, estos se sumergen demasiado en el trabajo o en otros compromisos y no hacen tiempo para estar con sus hijos. Esto sólo hace que se sientan descuidados y abandonados. La ausencia de un padre duele, aún cuando tengamos a mamá u otra figura paterna presente. Siempre estaré para mi hijo porque quiero que él crezca con la idea de que debe estar con los suyos cuando llegue el momento. Hay que disfrutar de los juegos, las películas y las salidas juntos porque es tiempo precioso que no volverá y que sin duda tendrá un impacto importante en los nuestros.

Críticas innecesarias

Conozco la escena: un papá que sólo se enfoca en menospreciar y exigir de más, aún cuando haya sido buena. Muchos padres no se dan cuenta de que los niños necesitan estímulos positivos y ser animados con elogios por hacer un buen trabajo. No es consentirlos de más sino también una forma de enseñarles a hacer bien el trabajo. A mi hijo le reconoceré sus buenas acciones y lo alentaré a seguir dando lo mejor siempre.

La relación en pareja

Nunca olvidaré los momentos de tensión entre papá y mamá. Por momentos temí que la historia se repitiera pero conforme fui creciendo, entendí que una puede romper con patrones de un padre tóxico. Nunca permitiría que la relación con mi pareja afecte la forma en que trato a mi hijo. Cuando el conflicto y la tensión comienzan a agriar los matrimonios, los niños suelen ser los primeros en sufrir. Un padre poco cariñoso y despreocupado dejará que su resentimiento se apodere de él y puede que pase menos tiempo con los niños como una forma de vengarse de su esposa o pareja, incluso puede recurrir en actitudes violentas. Un padre responsable siempre permitirá que sus preciosos valores dominen la vida familiar..

