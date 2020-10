Mitos del fitness después de dar a luz que te impiden tener una vida sana

En torno a la maternidad y en especial, a las nuevas mamás, siempre hay conceptos que están errados y que por desconocimiento te limitan a hacer aquello que deseas. Varios de ellos están relacionados con el mundo del fitness.

Y es que las mujeres quieren recuperar su anterior cuerpo antes de traer vida al mundo, luego de adaptarse a vivir con su pequeño y dejar que las hormonas vuelvan a su sitio, algo que no está mal si sigues los consejos apropiados.

Mitos fitness en la maternidad que te hacen daño

Si ya te sientes lista para encaminar tu vida saludable al 100%, con alimentación sana y actividad física, quítate todas estas falsas creencias de la mente para que puedas disfrutar a pleno el proceso.

Primer mito: debes esperar meses para volver a entrenar

Anteriormente se creía que lo recomendable era esperar varios meses para regresar a hacer ejercicios, no obstante, los últimos avances científicos aseguran que esto es posible en menos tiempo de acuerdo con tu tipo de parto.

Algunos especialistas recomiendan entre las seis y ocho semanas después del parto, sin embargo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), citado en InStyle, reconoce que algunas mujeres pueden hacerlo a solo pocos días de dar a luz.

No deberás esperar una eternidad para volver a tu rutina. - Pexels

¿Cómo saber cuál es tu caso? Solo tu médico de cabecera podrá asesorarte en este sentido ya que es quien conoce tu caso clínico, de todas formas, ya sabes que no pasará una eternidad hasta que vuelvas a vestir tus leggings.

Eso sí, el regreso a la actividad debe hacerse de manera gradual iniciando con caminatas ligeras, ejercicios de rehabilitación, de piso pélvico y core cuando haya pasado el peligro. Progresivamente podrás ir aumentando la exigencia.

Segundo mito: estar fitness antes de la maternidad acelera la recuperación

"Puede tener un embarazo en general más saludable si se mantiene activa, pero eso no significa necesariamente que pueda volver a hacer ejercicio o hacer lo que está acostumbrado a hacer más rápido después del embarazo", explicó la entrenadora Kristin McGee al citado medio.

Esto sucede porque cada proceso de recuperación es individual y muy diferente sin importar los niveles de condiciones físicas previos, puesto que hay muchos otros factores que están de por medio.

Lo importante es mantener una mentalidad abierta de respetar los propios tiempos de su cuerpo ya que él necesita tiempo para sanar. Es preferible regresar con todos los hierros cuando sea prudente, que volver a medias y generar peores secuelas.

De menos a más, poco a poco ve aumentando las intensidades de tus ejercicios. - Pexels

Tercer mito: las nuevas mamás no pueden hacer abdominales

Aunque es muy relativo según el caso, "los abdominales, las planchas, los levantamientos de piernas y las bicicletas pueden contribuir a la diástasis de los rectos y debe omitirlos si nota que su vientre se abomba", explicó la fuente.

De lo contrario, a medida que pase el tiempo, inicies tu actividad física gradual y tu cuerpo haya vuelto a lo común puedes incluir estos movimientos a tu rutina.

De hecho, entrenadores recomiendan que las mamás debutantes (e incluso las que ya suman varios retoños) hagan yoga y pilates puesto que ciertas posiciones trabajan esta zona.

Tu cuerpo puede volver a ser igual de fitness que antes, ¡no te preocupes! - Unsplash

Cuarto mito: tu cuerpo no volverá a ser igual

Entre los peores comentarios que escuchan las madres está que jamás volverán a tener la misma figura que antes. Muchas mujeres determinadas han demostrado que esto no es correcto y que más bien, se puede estar hasta mejor.

No obstante, es un reto difícil de completar porque tu cuerpo atraviesa muchos cambiosy recuperar la fuerza física después del parto es difícil. "La fuerza no es solo física, sino también emocional y mental", dijo McGee, pero no te desanimes. Sigue tu objetivo y demuéstrate de lo que eres capaz.

