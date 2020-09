El constante miedo de estar haciéndolo mal cuando eres madre

La sociedad nos ha acostumbrado a pensar que las mujeres nacimos para ser madres, que el simple hecho de crear vida nos hace el ser más hermoso del universo y que la maternidad en sí es un trabajo fácil que llevamos a cabo a la perfección, prácticamente por instinto.

Pero mientras que sólo vemos el lado romántico de esta a través de películas o publicaciones melosas sobre lo que es ser madre, hay un lado oscuro del que casi no se habla.

Y es que no sólo está la parte en la que gozamos tener a nuestros hijos en brazos sino también sino también aquella que incluye noches sin dormir y muchas lágrimas.

La maternidad viene con muchas cicatrices, dolores, cambios en el cuerpo y saliva y vómito que limpiar pero de una forma u otra, una se acostumbra y se adapta. Sin embargo, la sensación de que lo estás haciendo todo mal, se queda incluso cuando los hijos crecen y se van.

La maternidad te convierte en una mujer nueva, con la fuerza para cargar a tu bebé durante 9 meses pero también te llena de miedos e inseguridades que antes no tenías.

No existe un manual de la madre perfecta y sin embargo, todos alrededor parecen tener el secreto de cómo serlo. Seguir los consejos ajenos y soportar opiniones no solicitadas es algo agotador que sólo termina por poner tus nervios de punta.

No permitas que alguien más te diga cómo educar a tus hijos. Puedes aceptar consejos de alguien con experiencia pero no tienes que seguirla paso a paso ni tampoco esperar a que las cosas resulten igual. Cada mujer sabe lo que es mejor para los suyos y lo que funciona para una, no funciona para otra.

Has tu mayor esfuerzo por ser mejor pero no trates de ser la madre perfecta. No caigas en esa trampa porque al final, tú eres la única que se impone una maternidad idealizada imposible de alcanzar. Concéntrate en lo que puedes controlar. Tus hijos saben que estás haciendo lo mejor que puedes

Luchar por la perfección es extremadamente estresante. El estrés afecta tu salud y no puedes disfrutar de tu maternidad porque te sientes mal constantemente. Siempre debes tener en cuenta que la perfección hace que la gente se sienta miserable. Haz tu mejor esfuerzo, sé feliz y confía en ser la mamá que eres. Aprende de tus errores y sigue adelante, ese será el mejor ejemplo para tus hijos.

Criar un hijo es desafiante, especialmente si lo haces sola pero puedes con eso y más.

