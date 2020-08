No tener hijos no te hace menos mujer y es momento de entenderlo

Cada día más aumenta el número de mujeres que deciden no tener hijos. Incluso, es una determinación a la que llegan muchas parejas. Pero, ser madre parecer ser, más que la materialización de un sueño, la obligación de una sociedad. No tener hijos no te hace menos mujer que otra y te explicamos por qué.

Incluso, antes de la liberación femenina, el único objetivo de una mujer era ser madre y una buena ama de casa. Los tiempos han cambiado y los pensamientos retrógrados también.

La filósofa Elisabeth Badinterm sitada por el portal Psicopedia, explica el concepto de materinidad/paternidad como opción y no como destino obligado de una pareja es una tendencia que se consolida poco a poco”. No tener hijos es una opción que cada día se extiende más.

No tener hijos: Una decisión importante

Porque las prioridades de las mujeres actuales (a diferencia de las de antes) quieren desarrollarse profesionalmente o que no cuente con el instituto maternal puede hacer que una mujer decida no tener hijos.

“La noción de instinto maternal es el mayor engaño de la humanidad”, dice la fuente.

Las mujeres no solo nacieron para tener hijos. Pueden inclinarse más a su desarrollo profesional y a otros proyectos personales perfectamente. Esto le puede dar un aporte a la sociedad, incluso, mayor que ser madres y no te hace menos mujer.

Es preferible, una pareja que decida sensatamente no procrear, a los miles de casos que existen de maltrato infantil por parte de padres que nunca quisieron serlo, pero que se vieron obligados por la presión social. No tener hijos puede evitar el sufrimiento tanto de la mujer como la de nuevos seres humanos que llegan a este mundo.

Eres valiente al ser consecuente contigo mismo

Una mujer puede decidir no traer a alguien a este mundo tan doloroso, injusto y complejo. Sientes que no nacieron para esto y que no tienen la capacidad de proteger a otro ser en esta vida.

Los motivos son tan respetables como los que tienen las parejas que deciden sí tener hijos. Las mujeres que deciden no ser madre son igual de completas y productivas y ya es hora de cambiar de mentalidad.

Más allá de los estudios que se han realizado y que avalan el valor de un ser humano que no decide recrear, también está el hecho de que enfrentarse a una sociedad que espera lo contrario requiere un acto de gran valía personal. No eres menos mujer por no tener hijos. Eres una mujer valiente y consecuente contigo misma.

