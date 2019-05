Las madres solteras también son dignas de celebración todos los días

Existen distintas razones por las cuales una madre tiene que criar su sus hijos sola, ya sea por decisión propia o por situaciones alternas como el fallecimiento de la pareja, una separación, la decisión de ejercer su maternidad en solitario o el rechazo paternal que una mujer debe convertirse en el único sustento de su familia, así como la proveedora de cuidados y educación, una tarea que a pesar del esfuerzo, no es nada sencilla ya que demanda desgaste físico y emocional que puede terminar por causar estragos en la salud de quienes se enfrentan a este reto.

El reto de ser mamá en solitario

De acuerdo con el INEGI, tan solo en 2014 en México 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 años eran madres solteras, de las cuales un 53% no contaban con un nivel escolar máximo de secundaria, además de que este número ha ido en aumento en los últimos años, ya que el mismo estudio menciona que mientras en 1997 el porcentaje de madres solteras era de 15.5%, en 2014 este aumentó al 21.2%.

Esto representa un riesgo para las mujeres en esta situación debido a que la mayoría de las madres solteras tienen entre 20 a 34 años de edad, cuentan con pocas redes de apoyo y como consecuencia frecuentemente se ven obligadas a interrumpir su educación, lo que afecta a su familia de manera económica. Además de lidiar con los estigmas sociales que marginan a las mujeres que deciden ser madres sin una pareja lo que puede traer problemas de salud mental para la mujer como frustración, agotamiento, ansiedad, depresión y baja autoestima.

Para saber como podemos apoyar a las madres solteras y empoderarlas para que puedan desarrollarse a pesar de los estigmas sociales y a falta de oportunidades, platicamos con la directora de Mujeres Hechas en México, motivadora internacional, autora y experta en maternidad Alejandra Velasco quien ha dedicado gran parte de su carrera al desarrollo integral de las mujeres.

-Con base en su experiencia ¿Cuáles considera que son los principales retos a los que se enfrentan las madres que crían a sus hijos sin una pareja? ¿Cómo pueden enfrentarlos de mejor manera?

Uno de los retos que más agobia a las madres solas es lograr la estabilidad económica que les permita sacar adelante a sus hijos, en muchos casos se ven en la necesidad de tener más de un trabajo lo que limita el tiempo que pueden dedicar a los niños. Tienen que vencer sus miedos, enfrentar los problemas que se les presentan cada día aunque estén cansadas, estresadas o enfermas.

Estoy convencida que la “sororidad” que es una ayuda de calidad entre mujeres, es lo que definitivamente va a generar un cambio, si creamos redes de apoyo con amigas, hermanas, compañeras de trabajo, lograremos que la presión laboral, emocional y física de las mujeres disminuirá. Muchas mujeres no cuentan con la ayuda de sus madres o familia por es transcendental un apoyo femenino para generar verdaderos cambios.

-Gran parte de su carrera se ha enfocado en empoderar a las mujeres ¿Cuál ha sido su experiencia tratando con madres solteras?

Las madres solas nos dejan grandes experiencias de vida, muchas de ellas dejan a un lado su bienestar personal por buscar el de sus hijos, también me he dado cuenta que para sentirse seguras sacrifican sus sueños por un trabajo seguro, aunque sea un sueldo poco remunerado, pero eso les da una tranquilidad familiar, prefieren un salario fijo que arriesgarse a no tener lo suficiente para alimentar a su familia.

Esto marca mucho la diferencia con las mujeres que tienen un apoyo económico y familiar con su pareja, pueden arriesgar más porque saben que en el fondo cuentan con su esposo.

-En muchos casos las madres solteras presentan problemas de salud mental debido a la presión a la que están sometidas al ser el único sustento de su familia. ¿Cómo se puede detectar cuando una madre soltera necesita ayuda y cómo apoyar a estas mujeres, tomando en cuenta que en algunos casos no se cuenta con el tiempo y los recursos para acudir a una terapia?

La enfermedad del siglo XXI es la fibromialgia sucede al 95% de mujeres y en muchas ocasiones su causa es por estrés y el agotamiento físico, desgraciadamente la mujer no ve por ella y se deja en el último lugar, siempre dando todo por sus hijos y en ocasiones sienten el agradecimiento por parte de su familia, solo exigencia y más trabajo en casa.

Es común ver a las mujeres desesperadas, deprimidas, tristes, enojadas, todo el tiempo con cansancio y con baja autoestima. Porque la carga de llevar una familia es muy grande, pero cada vez vemos más mujeres tomando la capitanía del barco sin ayuda de la pareja.

Afortunadamente hoy día tenemos la tecnología a nuestro alcance. Yo tengo ya gran parte de mis libros en ebook y estoy trabajando en mi Escuela Rosa, una plataforma digital para empoderar mujeres en la que tenemos un diplomado de crianza y otro para que la mujer tome consciencia del enorme potencial que tiene y se anime a estudiar, a emprender en proyectos propios y en general para hacer cambios positivos en su vida.

-¿Cómo afecta a los niños cuando la madre soltera esta sometida a altos niveles de estrés?

Cuando la mujer no está bien con ella misma, si no descansa no tiene la paciencia para lidiar con los niños por eso tienden a gritar más. También es tanta la culpa por salir a trabajar y dejar a sus hijos solos o con otras personas que los cuiden, que evitan ponerles límites desgraciadamente empiezan a crear monstruos sin reglas, horarios y eso en lugar de ayudar aumenta el estrés en una madre soltera.

-¿Cómo puede una mujer adaptarse de manera saludable a su nueva vida cuando se convierte en madre soltera?

La mujer debe sentirse “deliciosamente imperfecta” buscar ayuda terapéutica o de un coach para enfrentar los nuevos retos de la vida sin pareja, después de 30 años de experiencia me doy cuenta que el estrés de vivir con un hombre violento, alcohólico, humillante puede ser menos caótico para una mujer, es fundamental que la madre soltera busque ayuda externa para poder sobre llevar el nuevo camino.

-¿Cómo pueden enfrentarse a los prejuicios sociales sobre las madres que crían a sus hijos sin un padre?

Con seguridad en ella misma, estando totalmente convencida de lo que vale, de que puede salir adelante sin necesidad del apoyo de una pareja.

Las madres solas cada vez están más convencidas que su decisión de educar a sus hijos ella sola es mucho mejor que soportar a un hombre que la maltrata todos los días, estamos en el siglo XXI y cada vez vemos a más mamás solas que salen adelante sin la necesidad de un hombre a su lado. Qué seguramente será físicamente y emocionalmente más cansado.

Yo estoy a favor del matrimonio tengo 25 años de casada, pero veo que muchas mujeres se la están pasando terrible por eso deciden “estar solas que mal acompañadas”.

