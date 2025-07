¿Qué pasará con Kristin Cabot tras renuncia de Andy Byron? Esto se sabe de su situación actual

Lo que parecía un momento romántico más durante un concierto de Coldplay se convirtió en el detonante de un escándalo corporativo que aún no termina. Todo comenzó cuando la “kiss cam” del estadio enfocó a una pareja aparentemente enamorada entre el público. Ambos se abrazaban con complicidad, pero al notar que estaban siendo proyectados en la pantalla gigante, se separaron de inmediato, casi con culpa. Fue entonces cuando Chris Martin, vocalista de la banda, pronunció la frase que encendería la polémica: “O son muy tímidos… o están teniendo una aventura.”

En cuestión de horas, las redes sociales hicieron lo suyo. La identidad de los protagonistas salió a la luz: él era Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y ella, Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma compañía.

La controversia no tardó en explotar: ambos están casados con otras personas, y el hecho de que fueran altos ejecutivos dentro de la misma firma solo intensificó las preguntas sobre conflictos de interés, ética profesional y consecuencias legales.

¿Qué ha pasado con Kristin Cabot tras la renuncia de Andy Byron?

Días después del incidente, Astronomer anunció la renuncia de Andy Byron como CEO, un paso que muchos interpretaron como una muestra de responsabilidad y presión reputacional. En contraste, Cabot fue puesta en licencia administrativa, pero su salida de la empresa no se ha concretado. De hecho, aún figura en la página oficial de liderazgo de Astronomer, lo que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué no ha sido despedida?

Andy Byron es el director ejecutivo de Astronomer Captura de pantalla.

La respuesta, según expertos legales consultados por medios estadounidenses, no es tan sencilla como parece. “En una empresa real y grande, no puedes simplemente despedir a alguien por los malos encabezados”, explicó la abogada Nicole Brenecki. Aunque el video viral fue embarazoso, la ley laboral exige fundamentos sólidos, documentación interna y el respeto a procedimientos antes de terminar un contrato, especialmente si se trata de una figura de alto rango como la jefa de Recursos Humanos.

Además, los abogados apuntan a que podría estar en curso una negociación de salida, lo cual también retrasaría cualquier anuncio oficial. “Si buscas una imagen de ‘causa justificada’ en el diccionario, encontrarías la foto del jefe de Recursos Humanos teniendo una aventura pública con el CEO”, ironizó el abogado William Cafaro, quien no ve viable que Cabot regrese a su puesto, pero sugiere que se están limando detalles legales antes de su salida definitiva.

Kristin Cabot La jefa de recursos humanos no ha sido despedida (TikTok, Linkedin)

¿Ocultan algo más? Las dudas que persisten

Otra teoría es que la historia pública no está completa. El abogado Douglas Wigdor sugirió que podrían existir elementos aún no revelados, como dinámicas internas, relaciones de poder o incluso versiones que cambien el rumbo de los hechos. “Es un video corto, y no sabemos exactamente qué está ocurriendo”, afirmó.

Hasta el momento, Kristin Cabot no ha hecho declaraciones públicas. Ha desactivado su perfil de LinkedIn y se mantiene alejada del ojo mediático. La investigación interna en Astronomer sigue en marcha, y mientras tanto, su futuro profesional permanece en suspenso.

Aunque Andy Byron ya dio un paso al costado, la permanencia de Kristin Cabot en Astronomer sigue generando debate.