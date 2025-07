“Ya lo traumaron”: Chris Martin vuelve a señalar pareja en su concierto y teme lo peor tras descubrir a infieles

Durante un reciente concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston, Chris Martin vivió uno de esos momentos que solo pueden describirse como “un meme en tiempo real”. Mientras la banda interpretaba The Jumbotron Song, la famosa kiss cam enfocó a una pareja que parecía estar disfrutando del concierto. Lo que nadie esperaba era que el par reaccionara con visible incomodidad, al punto de separarse abruptamente y ocultar sus rostros.

El gesto levantó sospechas, sumado a que Martin preguntó si “eran tímidos o estaban teniendo una aventura” y el internet hizo el resto: poco después se descubrió que los protagonistas eran Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y la jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot, ambos casados con otras personas.

Chris Martin Esto dijo Chris Martin de Coldplay tras descubrir a pareja infiel en concierto en vivo. (Foto: Getty Images/Especial)

Chris Martin sigue exponiendo parejas

Al día siguiente, durante otro concierto en el mismo recinto, Martin siguió con la dinámica de la kiss cam, pero esta vez, lo hizo con mucha más cautela. “¿Ustedes son pareja? ¿Son una pareja legítima?”, preguntó con tono juguetón, pero claramente “traumado” por el episodio anterior.

El vocalista bromeó con nerviosismo mientras las pantallas mostraban a una nueva pareja y es que estos, al no responder, hicieron dudar a todos. “¿Hablan inglés? ¿Hablan español? Ok, me la voy a jugar”, agregó entre risas, intentando evitar otro momento viral con giro inesperado.

Finalmente, tras unos segundos de tensión cómica, la pareja respondió al gesto con un beso y desató los aplausos de todo el estadio. “Ya traumaron a Chris Martin”. “Pobre Chris, ahora dudará de todos”. “Chris temerá por siempre”. “¿A cuántos infieles expondrá Chris?“, expresaron internautas.

Además de esta pareja, la kiss cam captó a otra que también hizo temblar a Chris Martin y es que estuvo a punto de emparejar a dos personas que no tenían que ver con la otra. “¿Ustedes son pareja?“, señaló sin esperar que la chica que fue captada negara con nerviosismo que su novio era otro que estaba junto a ella y que no había sido captado en cámara.

¿Qué ha pasado con los infieles virales?

Infieles en el concierto de Coldplay (Especial Publimetro)

Mientras Coldplay continúa con sus conciertos, los infieles que terminaron siendo virales siguen dando de qué hablar y es que poco a poco se sigue descubriendo más de quiénes son y qué pasará con sus respectivas relaciones.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado sin embargo, el escándalo ya tuvo consecuencias concretas. Según informes, Andy Byron, presentó su renuncia.

La empresa, con sede en Cincinnati, emitió un comunicado en LinkedIn asegurando que sus líderes “están llamados a establecer el estándar en conducta y responsabilidad”, y que dicho estándar “no se cumplió recientemente”.

Aunque de principio se dijo que el empresario había sido suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación formal, finalmente se optó por su salida.

La fan que los viralizó rompe el silencio

Lo que parecía una escena romántica se convirtió en el descubrimiento público de una infidelidad, que además involucraba jerarquías laborales y matrimonios ajenos. Ella se cubrió la cara.

La joven que subió el video confesó que no sabía quiénes eran los involucrados, pero que “una parte de ella se siente mal” por haber “puesto sus vidas patas arriba”. Aunque, como ella misma reflexionó: “Juega con fuego y te quemarás”.