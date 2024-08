Arcanos del tarot y el mensaje a 5 signos que recibirán un baño de suerte los próximos 15 días de agosto

Los eventos astronómicos de agosto vienen cargados de muy buenas energías y los arcanos del tarot te indicarán el camino para tomar decisiones acertadas y lograr prosperidad y abundancia en los próximos 15 días.

Tauro

La Fuerza

Desde el primer momento que lograste dominar tus emociones e impulsividades empezaron a cambiar las cosas en tu vida. Los proyectos comienzan a avanzar y sientes como un alivio tras varios meses de mucha angustia. Ahora debes procurar esforzarte y tomar decisiones con mucha firmeza para que la prosperidad llegue a tus manos. Las energías positivas harán que todo lo que falta por resolver se facilite y veras como tu economía se equilibra.

Leo

El Sol

Estás en armonía perfecta, unidad, equilibrio económico por todo el esfuerzo que le has puesto a cada uno de tus proyectos. No bajes la guardia y sigue adelante, no solo para mantenerte sino también para crecer más. Debes estar alerta a todo, trabajar muy fuerte, mantener tu liderazgo y tu carisma para que la armonía reine a tu alrededor. No olvides lo más importante, cuando se está en las buenas el ego nos puede jugar una mala pasada, así que mantente humilde y con la generosidad y la bondad que siempre te ha caracterizado.

Virgo

La Estrella

Es uno de los arcanos más hermosos del tarot y te dice que el optimismo y la fe deben estar presentes siempre en tu corazón porque de ello depende que avances y progreses con éxito. Todo en tu vida está muy bien, el trabajo, la familia, los amigos y así te debes mantener siempre. Debes arrancar de una vez por todas con ese proyecto que tienen en mente porque las energías positivas atraerán para ti la abundancia y con ello el amor que tanto deseas, el incondicional, el que te valora con tus defectos y tus virtudes.

Sagitario

El Mundo

Finalizaste un proceso en tu vida con mucho éxito y ahora toca trabajar muy duro para equilibrarte financieramente y estar en máxima plenitud contigo misma. Es el momento para que todo lo que te propongas lo ejecutes porque las buenas vibras vibran a tu alrededor. Sientes que después de tantos tropiezos y obstáculos para conseguir lo que quieres, la vida te recompensa porque tu bondad y generosidad han estado presentes en todo momento. No pierdas ese brillo y carisma que te caracterizan porque ya venciste lo más importante, el miedo.

Capricornio

El Emperador

Tienes el poder terrenas y la estabilidad por la que tanto trabajaste, ahora debes mantenerla y para ello hay decisiones que debes tomar. Analiza muy bien cada paso que vas a dar porque cuando lo hagas, tendrás que dejar a un lado personas que no aportan, que sus cargas negativas afectan el buen desenvolvimiento en tus acciones. Debes tener confianza en ti misma, en esas ganas de avanzar y no desmayar frente a los obstáculos. Esa ha sido tu fortaleza y la debes mantener.