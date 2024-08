Con deseo y pasión desenfrenada: estos son los 4 signos que mejor hacen sentir a sus parejas

Cada signo tiene características que los hace muy diferente al abordar el amor. Algunos son muy apasionados, otros son conservadores. Pero siempre hay una característica que influye y que les da esa habilidad especial para hacer sentir queridas, deseadas y especiales a sus parejas.

Estos cuatro signos tienen esas habilidades que los hace ser creativos, apasionados y desenfrenados.

Aries

Los arianos son personas que siempre se encuentran preparadas para vivir nuevas aventuras en compañía de su pareja, pero también hay que tener en cuenta que son temperamentales y fuertes, algo que se puede apreciar de forma clara en el terreno afectivo. Marte, el planeta de la guerra y el amor, rige a este signo, por lo que su energía es completamente explosiva.

Fogoso e impulsivo, Aries es atrevido y no tiene miedo a casi nada. No dudes en decirle a la cara todo lo que quieres en tu relación. Lo que no le guste lo asumirá con valentía, y lo que le guste más le pondrá una sonrisa infantil que enamora.

Escorpio

A la hora de hablar de cómo son los nativos de este signo en el amor, hay que destacar que son personas muy sensuales y apasionadas, para las cuáles el acto del amor es algo espiritual. Esta circunstancia le permite sentir emociones a las que otros signos no pueden ni acercarse, y la propia intensidad de sus sentimientos hace que sus relaciones amorosas sean profundas y mágicas.

Para mantener esta chispa en su pareja siempre viva, crea atmósferas misteriosas y seductoras. Tiene una particularidad, los sentimientos de sus parejas deben ser auténticos, porque Escorpio leerá en tu mirada y sabrá si realmente lo estás disfrutando. Cuando siente que lo que ve es verdadero, se entrega por completo.

Capricornio

Los nacidos bajo la influencia de este signo se destaca en el amor por ser uno de los signos del zodiaco más estables, tranquilos y luchadores. Es importante tener presente que son tremendamente exigentes en todos los aspectos de su vida, y por ello, también lo serán con sus parejas.

Siempre buscarán que sus parejas coincidan en todos los aspectos vitales con ellos y cuando la consiguen se entregan, son apasionado, especialmente si hay sentimientos de por medio. Te tocará descubrir sus puntos y límites en la sensualidad, pero una vez que lo logres, todo será un paraíso.

Piscis

Los Piscis son muy soñadores e imaginativos, por lo que pondrán muchas expectativas en una relación romántica basada en la generosidad y el cariño. Se trata de un signo del zodiaco tremendamente sensible, lo que puede ser positivo y en ocasiones, también negativo. Les encanta la pasión con sus parejas, pero siempre con un toque dulce y espiritual.

Este signo se entrega por completo en la intimidad y al ser personas que son muy fieles y muy detallistas con sus parejas, buscan a alguien que viva al mismo nivel de intensidad y fantasía. Necesitan sentirse comprendidos, de tal forma sus emociones deben ser entendidas por la otra parte. Eso sí, sin sentir agobios ni presiones.