La Luna de flores dará un golpe de suerte a 5 signos

Este 23 de mayo la Luna llegó a su fase más cumbre, y bien iluminada brinda un espectáculo en el firmamento, pues es el augurio de muchas cosas buenas se vienen para algunos signos del zodiaco. A esta luna se le conoce como la Luna de flores, pues falta poco para que inicie el verano.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Iniciarás una etapa de mucha prosperidad, pero será gracias a que has aprendido a soltar para poder recibir todo lo que el universo tiene para ti. De ahora en adelante te comenzarán a llegar una tras una las mejores propuestas en todos los ámbitos de tu vida y tendrás la difícil tarea de elegir entre ellas cuál será la mejor para ti. Desprenderte de lo que tanto querías ha sido complicado, pero lo importante es que entendiste que era necesario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Los temas del corazón estarán en paz. Si tienes pareja, habrá mucha más afinidad. Quizá ambos comiencen a aceptar que se han equivocado, establecer acuerdos que serán muy beneficiosos para el romance. Mientras que si estás soltera, Cupido posiblemente esté trabajando arduamente para presentarte muy pronto a una persona que te valore, entienda, acepte y te ame, algo que estás pidiendo desde hace bastante rato.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cuando las cosas están para uno, no hay forma que otra persona te lo quite, por eso conseguirás un puesto laboral bastante favorable, porque se adaptará a todas tus necesidades, por lo que no tendrás que alterar la rutina en tu hogar y en tu familia para poder adaptarla. Además, te llenarás de mucho conocimiento proveniente de personas altamente calificadas, lo que te permitirá avanzar más, e incluso, atreverte a hacer más. Debes dar una ofrenda en señal de agradecimiento.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Por fin tendrás la libertad que tanto has deseado desde hace tiempo. Podrás organizarte mucho mejor y aprovechar al máximo el tiempo. Incluso, quizás puedas optar por otro trabajo para tener otra entrada de dinero. Tienes mucha confianza en ti y es por esto que te ha llegado esto en el justo momento. No desperdicies cada minuto. Sería bueno que antes de ocuparte de nuevo, puedas darte la oportunidad de viajar y tener contacto con la naturaleza.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una gran amiga estaría festejando algo y está deseosa de compartir contigo. Tómalo como la ocasión perfecta para despejar tu mente de tanto estrés y problemas con los que has luchado en los últimos meses. Te hará muy bien. Ella lo sabe y por eso ha querido que estés a su lado, quieren brindarte un poco de felicidad y sacudirte las penas y preocupaciones aunque sea por unas horas. ¡Acéptalo!