Cinco signos que nunca se quedan callados: no les importan las consecuencias

Cuatro signos que nunca se quedan callados: no les importan las consecuencias

Así como hay ciertas mujeres en el horóscopo que son bastante cuidadosas con sus palabras, pues hay otras que, sencillamente, no se miden y expresan todo lo que sienten aunque saben que eso las meterá en problemas. Claro, esto no significa que necesariamente todas las nacidas en las siguientes constelaciones sean así, ya que esto también dependerá de cómo han sido criadas, las bases morales que tienen y las vivencias.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estas mujeres son bastante claridosas, a veces tanto que pasan a línea y se convierten en imprudentes. Lo que no les gusta o molesta no dudan en decirlo. Les gusta solucionar los problemas a través del diálogo, aunque las palabras a veces las meta también en problemas, sobre todo cuando están exaltadas, ya que no tienen filtros. Suelen ser hirientes cuando se lo proponen, pero también grandes oradoras, por eso es mejor tenerlas de amigas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las chicas que nacieron bajo esta constelación saben cómo iniciar una conversación, son muy observadoras por lo que también pueden deducir cuáles son los puntos débiles de los demás y no dudan en usar la palabra para generar malestar o decir grandes verdades que dejen a más de uno en el sitio. Eso sí, saben elegir muy bien lo que dirán para que nada sea utilizado en su contra. Son detallistas, asi que cuando le toca contar algo, te dirá todo lo que vio.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Son excelentes mujeres, salvo que tiene un gran defecto, hablan demasiado, más de la cuenta, por lo que a muchos les cuesta entablar una amistad verdaderas con ellas porque pueden contarle tu historia a otra persona que no te conoce. Cuando se sienten mal, no tienen problemas con desahogarse con quien sea, pero eso también incluye que hable de los demás sin importarles nada, porque para ellas hay una sola verdad.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tienen un gran don de la palabra, saben cómo expresarse, cómo llevar un mensaje. Sin embargo, cuando se trata de escuchar de escuchar su opinión, pues debes agarrarte duro porque así como te pueden decir todas tus cualidades y virtudes, también te harán saber tus peores defectos, de los que quizás ni siquiera estás enterada. Todo eso “sin pelos en la lengua”, porque para ellas si lo has preguntando entonces, debes atenerte a las consecuencias.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No hace falta preguntarles algo a las chicas de Piscis para ellas cuenten todo, con lujos y detalles. Poco les importa lo que pienses o sientas, total, lo que desean en comunicarse. Cuando están molesta son peligrosas, porque te dirán todo lo que tienen en mente y que sabe que pueda hacerte daño. Esas son sus verdades y las defenderá a capa y espada.