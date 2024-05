Saturno y la Luna ayudarán a encontrar el amor a 6 signos

La Luna representa las emociones, intuiciones y el aspecto más íntimo de nuestras vidas, mientras que Saturno simboliza la disciplina, la responsabilidad y las limitaciones. Cuando estos dos planetas se encuentran en conjunción, sus energías se combinan para crear un momento de seriedad emocional, donde las personas pueden sentirse más centradas y enfocadas al amor y la pasión.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Si tienes pareja tendrás momentos de mucho romance y calidez que se verán reflejados de manera positiva en mayor comunicación, así como unidad. Quienes están solteros no deben preocuparse porque se abrirán nuevas oportunidades que llegarán de manera sorpresiva. Esa persona especial pronto llegará.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con tu pareja debes aprovechar este momento para desatar la pasión y tener esos encuentros de intimidad que a veces el trabajo y la rutina nos roba. Para los solteros serán días muy placenteros, pues conocerán a alguien con quien tendrán una relación pasajera, pero muy intensa.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Los momentos de estrés y descontrol romántico que viviste por esas energías negativas que estaban a tu alrededor se terminaron. Con tu pareja vas a resolver diferencias y tendrás una reconciliación muy apasionada. Si estás soltera tendrás más posibilidades de conquistar a quien deseas, así que saca el carisma y la seducción que serán tus mejores armas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu relación de pareja encontrará un punto donde la tranquilidad y la relajación los llevará a ese momento de intimidad y pasión perdidos por algunos conflictos. Aprovecha el momento para reconquistar. Si estás soltera, llegó el momento de dar el paso para lograr que esa persona que te gusta se fije en ti. Todo está a tu favor.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La conjunción de la Luna y Saturno te beneficiarán en muchos sentidos y el amor no será la excepción. Éste será el mejor momento para reestructurar tu relación y convertirla en lo que siempre soñaron con comunicación, romance y detalles. Si no tienes pareja, no te angustie. Llegará la persona que te quiera conquistar y será tu momento para lucirte.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las diferencias que generaron conflicto en algún momento con tu pareja se disipan e inician una nueva etapa de romance, confianza y consolidación de la relación. Los solteros deben sanar el corazón y prepararse porque tienen cerca una persona especial que quiere lanzarse a la conquista.