¿Cansados de lo mismo? 5 nuevos planes para hacer con tus hijos tras la escuela y en el fin de semana

Si quieres vencer la monotonía, nada como estos nuevos planes para divertirte con tus hijos al salir de la escuela o durante los fines de semana. A veces podemos estar fallos de creatividad o limitarnos por temas presupuestarios, pero no hay obstáculos cuando de regalarles experiencias distintas a tus hijos se trata.

El tiempo de calidad con ellos será lo que los marque de por vida, pues más que costosos regalos, quedarán en ellos esos hermosos recuerdos que fueron construyendo con el paso de los años.

Ideas de planes para hacer con tus hijos

Un desfile de modas

Tal como recomiendan desde Hola, si no tienes mucho presupuesto y dentro de tu familia hay niñas coquetas, femeninas y muy extrovertidas, puedes improvisar un desfile de modas en la sala de la casa y que ellas se sientan protagonistas de su propia historia. Tú serás su público y ellas irán cambiando de outfits.

Enséñales nuevas experiencis

Si tu hijo no sabe andar en bicicleta, no sabe nadar o no ha probado juegos tradicionales, más allá de los videojuegos o los disponibles en internet, es hora de tener tiempo de madre e hija permitiéndole incursionar o explorar estas nuevas vivencias que además lo harán un ser integral ¡y con menos tiempo expuesto a las pantallas!

Ir de excursión

Si donde vives hay montañas, playas o ríos, puedes preparar un día de aventuras adentrándose a terrenos desconocidos mediante caminatas divertidas donde pueden contarse cuentos y anécdotas, para luego terminar con un lindo picnic. Este contacto con la naturaleza es muy favorecedor cuando uno está en crecimiento.

Llevarlo al estadio

¿Te gustan los deportes? Para tu hijo puede ser muy estimulante disfrutar del deporte en vivo y más si tiene alguna afición especial. Béisbol, fútbol, natación, gimnasia... de seguro hay ofertas deportivas de todos los niveles, profesionales, formativas y amateur, que puedan despertar en ellos la curiosidad.

Un concierto en casa

Enciende el karaoke y disfruten de sus canciones favoritas mientras gritan a todo pulmón los artistas que más les gusten. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino ir dejando muchas risas en el proceso porque es un plan ideal para grandes y chicos.