Cómo lograr que tus hijos se lleven bien con tu nueva pareja: Paola Rojas da el mejor consejo para lograrlo

Paola Rojas se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el empresario Marcelo Imposti, con quien lleva años de relación y se muestra cada vez más enamorada.

Aunque la periodista ha preferido mantener esta relación lejos del público y de los medios, recientemente se animó a hablar no solo de su noviazgo, sino de la relación que él tiene con sus hijos.

Recordemos que la también conductora tuvo dos hijos con el exfutbolista Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como “Zague”, y de quien se separó en el 2018 tras una infidelidad.

Paola Rojas confiesa cómo es la relación de sus hijos con su novio

Ahora, Paola Rojas vive un romance con Marcelo Imposti y van muy en serio, pues él ya hasta convive con sus hijos y así se llevan.

La conductora de Netas Divinas aseguró que su novio tiene una gran relación con sus mellizos y dejó ver que sí es posible hallar el amor y un hombre maduro que acepte y ame a sus hijos.

“Por fortuna, de verdad que tengo tan buena suerte, no sé si en todo, pero en esto en particular me considero afortunadísima porque mi novio se lleva muy bien con mis hijos”, dijo la periodista a los medios.

Y no solo eso, sino que sus hijos también tienen una gran relación con los hijos de su pareja, lo que los ha unido a ellos aún más y ha afianzado su noviazgo.

“ Él tiene hijos y en realidad eso fue lo que nos ayudó a vincularnos, sus hijos son encantadores, se llevan muy bien con mis hijos. Eso lo hizo todo muy fácil, los niños quieren estar cerca, y listo, digamos que así el combo ya lo tengo”, destacó.

Con esto deja claro que la clave está en ser familiar, en aceptarse todos y por supuesto si hay amor, pues si lo hay, todo fluirá como debe ser, sin problemas ni rencor.

Además, Paola evidencia que puedes ser feliz de nuevo, sin importar que te hayan roto el corazón, siempre encontrarás al amor de tu vida, al hombre correcto y podrás comenzar de nuevo y formar una familia, así como lo hizo Paola con Marcelo y sus hijos tras el engaño del Zague.