Dos lluvias de estrellas sellarán la suerte los 10 primeros días de mayo

El quinto mes del año iniciará con dos lluvias de meteoritos, que se desarrollarán en los primeros 10 días. Se trata de las Eta Acuáridas, que alcanzan su máximo el 5 de mayo, y las Eta Líridas, que alcanzan su máximo el 10 de mayo, de acuerdo con información del portal especializado en astronomía Star Walk.

La primera, producirá unos 50 meteoros por hora más cumbre y lo mejor de todo que se podrán apreciar con claridad, ya que efectuará pocos días antes de la Luna nueva. En tanto, las Eta Líridas, no son tan fuertes, por lo que se verán unos tres meteoros por cada hora. Lo cierto es que ambas marcarán la suerte de algunos signos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La perseverancia dará buenos frutos, porque por fin te darán ese dinero que te mereces por no ceder ante las adversidades. Has sido constante y también puesto mucho empeño para que todas las condiciones se junten y puedas ejecutar las asignaciones que mes a mes te imponen como meta. No fue nada fácil, pero recibirás una buena remuneración con la que podrás finiquitar algunos trámites importantes para definir una situación en tu vida.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No subestimes a esa persona que parece ser sumisa y poco comunicativa, porque aunque esa sea realmente su personalidad, tienen tanto o más potencial que tú. Sabe hacer todo sin tanto alboroto y aprovechando los silencios a su favor. Así trabaja en lo tuyo y mírala siempre como alguien bastante competente. No hay enemigo pequeño. Una de las dos se quedará con el puesto o el incentivo y será quien mejor se haya desempeñado.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una persona muy cercana a ti, con quien has compartido, ya no aguatará más y te dirá todo lo que siente. Ya no desea ser tu amigo, tu vecino o compañero, quiere formar parte de tu vida como pareja. Tiene mucho de lo que lo buscas en alguien, pero como no todo es perfecto, deberás poner en una balanza esos aspectos que no te agradan. Por fin sabrás que no estás enamorada sola. Ahora tienen dejar tantas expectativas de lado y vivir más lo que sienten el uno por el otro.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La relación con un familiar pudiera complicarse por una mala comunicación, en realidad, será básicamente porque alguno de los involucrados hará suposiciones sobre el otro y, peor aún, tomará decisiones que no le corresponde. Cada quien defenderá su punto y tendrás que entrar para ponerle fin a través de una mediación, que se cortará mucho conseguir porque ninguno cederá a la primera.