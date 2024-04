Mayo llega con sorpresas para todo el horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Serán 15 días que estarán llenos de controversias, muchos malos entendidos, básicamente por problemas de comunicación, que a medida que avance el mes irán desapareciendo. Descubrirás cuál es la falla y lo solucionarás. La calma retornará.

PUBLICIDAD

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu pareja te sorprenderá con un grato gesto. Muchas veces piensas que es despistado y que te presta poca atención, pero en realidad es que está ensimismado en sus asuntos, por eso ahora te dejará con la boca abierta con este detalle que te demostrará su amor.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te consentirás. Por primera vez en muchos años deseas celebrar por todo lo alto o por lo menos hacer muy distinto al resto de los años, pues te encuentras en un momento excelente de tu vida y es hora de que agradezca un año más con buena música y comida, pero sobre todo con las personas que amas.

Recomendados

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se comienza a cerrar un ciclo muy doloroso en tu vida. Ya estás clara quiénes son tus verdaderos amigos, con quién puedes contar, que eres más fuerte de lo que pensabas, que las oportunidades siempre han estado, pero nunca las vistes y llegó la hora de que las tomes todas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Date un gusto y no le prestes atención a quienes te critican y tildan de egoísta, porque trabajas arduamente, cumples con todas tus responsabilidades y lo más justo es que parte del dinero que ganas lo inviertas en ti, ya sea para comprar cosas o darte un tiempo libre.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Estas dos semanas no serán del todo buena. Tu cuerpo no soportará los cambios ambientales o de temperatura y así lo que hará saber. Entonces, es momento de que te pauses todo y le des el reposo que amerita porque esto puede traer secuelas muy graves más adelante.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Si no sabes cómo expresarte entonces estarás todo el tiempo metiéndote en líos, ya sea por mal entendido o por omisión. Trabaja en este defecto, pues no puedes seguir así. Pídele ayuda a una gran amiga, pues ella te sabrá guiar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Una persona a quien estimas mucho necesita de tu ayuda, pero no se atreve a decirte porque piensas que estás muy ocupada y no quiere incomodarte. El mismo cosmos se hará saber su situación, ayúdala en cuanto puedas, porque ella siente que toda la situación la está rebasando.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No dejes para después todo lo que puedes hacer y adelantar ahora, y esto sonará muy trillado, pero por hacer esto muchas veces te salvas a caer en la irresponsabilidad. Si te organizas sabrás darle el tiempo pertinente a cada asunto.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te sentirás derrotada porque no conseguirás alcanzar algunas metas. Sin embargo, no será motivo para que te rindas, al contrario, analiza en qué has estado fallando, quizás tienes las expectativas muy altas y estás entregando poco o dependes de muchas personas. Debes simplificar.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

En estas dos semanas vas a concretar por fin un trámite que desde hace años te preocupa, pero que solo ahora pudiste ocuparte. Todo saldrá formidable y mejor aún que se saldará en corto tiempo, por lo que estarás satisfecha y lista para enfocarte en otro asunto.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que ir con más calma, porque la prisa no te deja ver el camino ni a las personas que van por él, perdiéndote así las oportunidades de conocer a quienes pueden tenderte la mano, ofrecerte más conocimiento, así como el placer de disfrutar cada detalle de la vida.